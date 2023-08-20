

أعلنت شركة طيران الجزيرة، عن اختتامها برنامج التوظيف الصيفي الذي كان قد عقدته بالشراكة مع ستيودنت هب (HubStudent)، حيث قامت بتوظيف عدد من الطلاب بدوام جزئي للعمل خلال موسم الصيف في مبنى ركاب الجزيرة (T5) في مطار الكويت الدولي.



وقد تم تدريب هؤلاء الطلاب على تنظيم العمليات في المبنى وإجراءات السفر، حيث اعتمدت مسؤولياتهم على إنجاز إجراءات تسجيل الدخول الإلكتروني للمسافرين وإرشادهم عبر قوائم الانتظار والحرص على تنظيم حركتها خلال فترة ذروة السفر في موسم الصيف.



ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين الطلاب بالخبرات العملية والمهارات الشخصية للتعامل مع أعداد كبيرة من المسافرين، بالإضافة إلى تعزيز تجربة العملاء عند السفر مع طيران الجزيرة بفضل الموارد البشرية الإضافية التي تدعم الحاجة خلال هذا الموسم.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمبنى ركاب الجزيرة (T5) م. ناصر العبيد: «نحرص في مبنى ركاب الجزيرة (T5) على أن تكون خدماتنا سريعة وآمنة، لتكون تجربة عملائنا أكثر سلاسة وراحة، وعلى وجه الخصوص خلال موسم الصيف حين يرتفع عدد المسافرين عبر مبنى ركاب T5 بشكل كبير ويضاعف فريق العمل بذلك جهوده استعدادا للتعامل مع ذروة السفر».



وأوضح أنه بفضل برنامج توظيف الطلاب بالشراكة مع ستيودنت هب (HubStudent)، يمكننا زيادة هذه الجهود وضمان عملية أسرع لتسجيل الحقائب والدخول إلى الطائرة، في حين يكتسب الطلاب خبرة حقيقية على أرض الواقع للتعامل مع العملاء بمختلف جنسياتهم ولغاتهم والعمل في بيئة متطلبة وسريعة، الأمر الذي من شأنه أن يساعدهم في مستقبلهم المهني.



ولفت العبيد إلى أنه من ناحية أخرى، تحقق شركة طيران الجزيرة أحد أهم الأعمدة ضمن مسؤوليتها المجتمعية بمساهمتها إيجابيا في تدريب الطلاب الطموحين وتشجيعهم على العمل في قطاع حيوي مثل قطاع الطيران. وتتعاون طيران الجزيرة مع ستيودنت هب (HubStudent) للسنة الثانية على التوالي، إذ عمل الطلاب الذين تم توظيفهم العام الماضي في تنظيم إجراءات السفر خلال أحد أكثر المواسم ازدحاما، حيث كانت أعداد المسافرين قد سجلت أرقاما قياسية مع شروع الأفراد في السفر بعد رفع القيود عليها ما بعد الجائحة. ومع نجاح البرنامج في عامه الأول وتفاني الطلاب في عملهم، تم توظيف عدد منها بدوام كامل في مبنى الركاب T5.



من جهته، قال مدير العمليات في مبنى ركاب الجزيرة T5 عبدالله الخواجة: «تهدف شراكتنا مع ستيودنت هب (HubStudent) إلى تدريب الطلاب وتوفيرهم بالأساسيات المهنية التي تعدهم في مسيرتهم المستقبلية، إذ يحصل الطلاب على تدريب مكثف عن الإجراءات واللوائح المتبعة في المطار، ويعطيهم مسؤولية التواصل مع الركاب ومساعدتهم فياتمام تسجيل الدخول الإلكتروني وتيسير رحلة السفر عبر المطار».



ومن خلال اتمام عملية تسجيل الدخول الإلكتروني قبل الوصول إلى كاونترات التسجيل في المطار، يقلص الركاب وقت انتظارهم للتسجيل ليوفر ذلك لهم المزيد من الوقت للاستمتاع بوجبة خفيفة أو قضاء احتياجاتهم في اللحظة الأخيرة بفضل الخدمات المتاحة في مبنى ركاب الجزيرة T5 التي تشمل مجموعة من الكافيهات والمطاعم ومحلات التجزئة والصيرفة.