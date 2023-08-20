سنستخدم عوائد الزيادة لتعزيز عملياتنا التشغيلية ومواكبة التغيرات المتسارعة بالقطاع

نشيد بدعم الجهات الرقابية.. ممثلة في «المركزي» و«أسواق المال» و«البورصة» و«التجارة»

نتوقع إقبالاً على الاكتتاب نظراً للثقة الكبيرة من المستثمرين والمساهمين والعملاء في البنك

الأداء المالي للبنك يعكس التحسن بمحركات التشغيل الأساسية.. والنمو القوي للقروض



أعلن البنك الأهلي الكويتي عن جاهزيته لبدء عملية الاكتتاب في زيادة رأسماله عبر طرح 500 مليون سهم، بقيمة 100 مليون دينار، وذلك بعد حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وتأتي زيادة رأس المال بهدف تعزيز قاعدة رأسمال البنك بما يتوافق مع شروط بنك الكويت المركزي ومعايير لجنة بازل 3 لكفاية رأس المال، وستستخدم عوائد هذه الزيادة لمواصلة تقديم خدمات مصرفية متميزة تماشيا مع إستراتيجية البنك الهادفة إلى تطوير ونمو عملياته.



وسيكون الاكتتاب متاحا للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي البنك في تاريخ الاستحقاق يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023 ولأصحاب حقوق الأولوية، أي ثلاثة أيام تداول بعد تاريخ حيازة السهم يوم الإثنين 21 أغسطس 2023 وفقا لدورة التسوية بنظام T+3.



وسيبدأ الاكتتاب يوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، ويستمر لمدة خمسة عشر يوما تقويميا، حتى يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023 (مشمولا ومنتهيا عند الساعة 1:00 ظهرا)، بسعر اكتتاب يبلغ 200 فلس للسهم الواحد (القيمة الاسمية 100 فلس مضافا إليها علاوة الإصدار 100 فلس).



وقد قام البنك الأهلي الكويتي بتعيين كامكو إنفست مديرا للإصدار ووكيلا للاكتتاب وABK Capital مدير الإصدار المشترك ووكيلا للاكتتاب، وباتت نشرة الاكتتاب والمزيد من المعلومات المتعلقة بعملية الطرح والاكتتاب متاحة على المواقع الخاصة بالبنك الأهلي الكويتي ووكلاء الاكتتاب، على أن يتم استلام طلبات الاكتتاب من خلال منصة الاكتتاب www.ipo.com.kw الخاصة بالشركة الكويتية للمقاصة عبر الإنترنت خلال فترة الاكتتاب.



تطوير الأنشطة الرئيسية



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي طلال بهبهاني: «ستعزز زيادة رأس المال من القاعدة الرأسمالية للبنك وستسهم في تطوير أعمالنا وأنشطتنا الرئيسية، وترسيخ مكانتنا الرائدة في القطاع المصرفي الكويتي».



وأضاف قائلا: «سنستفيد من زيادة رأس المال لتطوير عملياتنا التشغيلية وطرح المزيد من الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية، إلى جانب المساهمة في تمويل المشاريع التنموية في الكويت عند طرحها».



وتوقع بهبهاني إقبالا كبيرا على الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال البنك الأهلي الكويتي، نظرا للثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك اليوم من المستثمرين والمساهمين والعملاء، مشددا على حرصه الدائم لتعظيم القيمة في حقوق المساهمين التي يمنحها لهم على الدوام.



وأشاد بالدعم الدائم الذي يحصل عليه البنك الأهلي الكويتي من قبل الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وبورصة الكويت ووزارة التجارة والصناعة.



مواصلة النمو



ويأتي ذلك في وقت تمثل الأسهم الجديدة المطروحة ما نسبته 26.7% من رأس المال المدفوع الحالي ليرتفع رأسمال البنك الأهلي الكويتي بعد الانتهاء من العملية إلى 237.4 مليون دينار، وستدعم زيادة رأس المال المركز المالي للبنك حيث سترتفع حقوق المساهمين بمبلغ 100 مليون دينار.



وكان البنك الأهلي الكويتي قد حقق صافي أرباح بقيمة 23.9 مليون دينار في نهاية النصف الأول من عام 2023، بنمو 30% مقارنة مع 18.4 مليون دينار في النصف الأول من 2022، في حين بلغت ربحية السهم 11 فلسا بزيادة قدرها 38% مقارنة بـ 8 فلوس في الفترة نفسها من العام السابق.



ويعكس الأداء المالي التحسن المستمر في محركات التشغيل الأساسية، والنمو القوي للقروض، وتراجع المخصصات والمخاطر، والميزانية العمومية الجيدة، ومستويات السيولة المستقرة التي تتمتع بها مجموعة البنك الأهلي الكويتي.



طرح منتجات جديدة



ويواصل البنك الأهلي الكويتي منذ تأسيسه عام 1967 تطوره وطرح منتجات جديدة، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة، وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.



هذا، ويوفر البنك الأهلي الكويتي - مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيسي وفروعه الأربعة والأربعين المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.



وفي دولة الإمارات العربية المتحدة يقدم البنك الأهلي الكويتي جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي DIFC.