

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإشهار جمعية أبناء الكويت الخيرية.



ونص القرار على:



مادة 1



تُشهر جمعية أبناء الكويت الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2



يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



وجاء في ملخص النظام الأساسي لجمعية أبناء الكويت الخيرية:



قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل جمعية أبناء الكويت الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة، وذلك بهدف تقديم المساعدة للأيتام والأرامل والعجزة والمعسرين المستحقين، وإنشاء المساجد والمراكز والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والصحية خارج دولة الكويت، وبذل المساعدة والرعاية الممكنة للأفراد والأسر والجماعات في العالم الإسلامي ممن ترى الجمعية أنهم في حاجة اليها، والتعاون مع المؤسسات والجمعيات الإسلامية التي تخدم الاسلام في العالم الإسلامي، ومساعدة المحتاجين والأسر الفقيرة داخل الكويت وخارجها، والقيام بأعمال التنمية للمجتمعات الأقل حظا مستهدفة بذلك الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا والمرضى والأيتام والمعوزين ومنكوبي الكوارث والمجمعات والمساهمة في مد العون المادي والصحي لمتضررين الكوارث داخل الكويت وخارجها، على أن تمارس الجمعية تلك الأهداف بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المختصة.



والمؤسسون هم:



٭ هاني عبدالله حسين أشكناني



٭ عبدالعزيز محمد عبدالله أشكناني



٭ محمد حسين أكبر أشكناني



٭ محمد عابدين محمد باقر أشكناني



٭ عادل عيسى حسين فتح الله أشكناني



٭ أحمد عبدالله محمد علي أشكناني



٭ د.عادل حسين محمد علي أشكناني



٭ عبدالهادي محمود أكبر أشكناني



٭ أحمد حسين أكبر أشكناني



٭ ياسر محمد حسين محمد علي أشكناني



٭ د.عبداللطيف علي حسين أشكناني



٭ عقيل عبدالله حسين أشكناني



٭ حسن عبدالله محمد أشكناني



٭ جابر محمد عبدالله أشكناني



٭ زكريا عبدالله محمد علي أشكناني



٭ احمد محمد عبدالله أشكناني



٭ محمد حسين محمد علي أشكناني



٭ صلاح عبدالله حسين أشكناني



٭ حسين عبدالله حسين أشكناني



٭ عبدالحميد عبدالرضا حبيب أشكناني



٭ هاشم عبدالله حسين أشكناني



٭ فيصل محمد هاشم أشكناني



٭ علي حسين اكبر أشكناني



٭ حسين اكبر حسين أشكناني



٭ احمد اكبر حسين أشكناني



٭ احمد عبدالرحمن أشكناني



٭ مصطفى حسين اكبر أشكناني



٭ فريد عبدالصمد أشكناني



٭ عبدالعزيز حسين اكبر أشكناني



٭ عبدالله عيسى كلمد أشكناني



٭ علي غلوم علي جمعة أشكناني



٭ عمار مهدي أسد أشكناني



٭ حسين محمد حسين أنكي



٭ عبدالله حسن علي أشكناني



٭ علي حيدر علي أشكناني



٭ محمود اكبر حسين أشكناني



٭ سلمان أحمد أشكناني



٭ باقر عبدالهادي أشكناني



٭ عبدالله عبدالهادي أسد أشكناني



٭ محمد إسماعيل محمد أشكناني



٭ أحمد جابر محمد أشكناني



٭ طارق موسى سيد محمد فخرا



٭ علي نيروز علي أشكناني



٭ عمار علي محمد أبوزلوف



٭ فاضل يحيى حسين أشكناني



٭ محمد يحيى حسين أشكناني



٭ علي الأكبر محمود أكبر أشكناني



٭ علي محمد عبدالله أشكناني



٭ فاطمة حسين أكبر أشكناني



٭ عاتكه محمد يحيى المحمود



ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام، وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ نشرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.