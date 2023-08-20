أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك قرارا بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1 لسنة 2011 بشأن تشكيل اللجنة الطبية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وتضمن القرار:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (1/ فقرة أولى) من القرار رقم 1 لسنة 2011 المشار اليه النص الآتي:
«تشكل اللجنة الطبية المنصوص عليها في البند (ن) من المادة (1) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه على النحو التالي:
٭ د.عبدالوهاب سليمان الفوزان - رئيسا.
٭ د.مصطفى محمد رضا سيد هاشم - نائبا للرئيس.
٭ د.سلمان خليفة الصباح - عضوا
٭ د.بدر محمد العدواني - عضوا
٭ د.موضي هاجد فواز المطيري - عضوا
٭ د.أسمهان فرحان الشبيلي - عضوا
٭ د.سالم حمد الشمري - عضوا
٭ د.مطلق خالد السيحان - عضوا
٭ د.عادل أحمد الزايد - عضوا
٭ د.جمال إبراهيم سليمان المرجان - عضوا
٭ د.عباس علي محمد رمضان - عضوا
٭ رئيس المجلس الطبي العام (بصفته) - عضوا
مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 2023/8/2.