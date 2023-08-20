

أعرب وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله عن ترحيبه بنتائج زيارة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة حسين أمير عبداللهيان إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ولقائه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.



وأكد الشيخ سالم العبدالله، في بيان صحافي، أن الزيارة تعكس حرص البلدين على عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها وتمسكهما بالمحافظة على أمن واستقرار المنطقة بما يسهم في بناء الثقة ويصب في صالح المنطقة والعالم.



واستذكر دور جمهورية الصين الشعبية الصديقة في استضافة ورعاية المباحثات الثنائية التي أدت إلى التوصل لاتفاق استئناف العلاقات الديبــلوماسيــة والجــهود المشكورة لجمهورية العراق الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة بهذا الخصوص.



وتمنى أن تكون هذه الزيارة خطوة في بناء علاقات قوية بين البلدين يسودها الاحترام المتبادل وأن تكون بداية لصفحة مشرقة في تاريخ العلاقات الخليجية ـ الإيرانية تقوم على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتعزيز العلاقات ومد جسور التعاون والحوار والتفاهم المشترك الأمر الذي سيسهم في استقرار وسلام وازدهار دولها وشعوبها وتكون عاملا في مواجهة تحديات المستقبل.



يذكر أن عبداللهيان قام الخميس بأول زيارة من نوعها لوزير خارجية إيراني إلى المملكة العربية السعودية بعد اتفاق بكين الخاص باستئناف العلاقات بين البلدين وتناولت مباحثاته مع نظيره السعودي العديد من الملفات والموضوعات المشتركة.