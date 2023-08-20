نجحت الفنانة إليسا في أن تحقق نجاحا عالميا جديدا خلال هذا الموسم إذ احتلت قائمة الأكثر مشاهدة عبر «يوتيوب»، ضمن فئة نجمات الغناء بالوطن العربي لعام 2023 من خلال أغنية «من أول دقيقة» والتي حققت بحسب موقع «نواعم» ما يقرب من 393 مليون مشاهدة.



إلى ذلك، شوقت إليسا، جمهورها ومتابعيها بأغنيتها الجديدة التي تستعد لطرحها قريبا، كاشفة عن اسمها، ونشرت عبر حسابها الرسمي في «انستغرام»، الملصق الدعائي لأغنية «العقد»، وكتبت معلقة عليها: «أغنيتي الجديدة قريبا»، وتعاونت في الأغنية مع الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقي جلال حمداوي.