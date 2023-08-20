عبرت الفنانة أمينة خليل عن سعادتها الكبيرة بفيلمها «وش في وش» الذي يعرض حاليا في دور السينما والذي تراه من أهم أفلامها، وأكدت أن هناك «كيمياء» خاصة بينها وبين الفنان محمد ممدوح خلال التصوير، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها معه، مشيرة إلى أن الفيلم ينتمي إلى نوعية «اللايت كوميدي»، وقد استغرق تصويره ما يقرب من 3 أشهر، حيث بدأ التصوير أكتوبر الماضي وانتهى في يناير الماضي.



وأضافت أمينة، في لقاء مع مجلة «لها»، أنها سعيدة بالانضمام الى الفيلم، واصفة التجربة بأنها من أهم المحطات في حياتها الفنية.



ويشارك في بطولة فيلم «وش في وش»: أمينة خليل، محمد ممدوح، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، وهو من إخراج وليد الحلفاوي، وتدور أحداثه حول اختلاف الثقافات والطبقات الاجتماعية، بين زوجين.