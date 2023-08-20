أعلنت زين عن انطلاق النسخة الجديدة من مسابقة «فانتسي دوري زين» - أول لعبة لكرة قدم «الفانتسي» للدوري الكويتي الممتاز، والتي تقدم للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في نهاية الموسم جوائز نقدية قيمة بإجمالي 10 الآف دينار.

وتأتي النسخة الجديدة بعد النجاح الكبير الذي حققته المسابقة في نسختها الأولى، والتي شهدت مشاركة الآلاف من المتنافسين من جماهير وعشاق الكرة الكويتية ومتابعي دوري زين الممتاز، وانتهت بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى خلال حفل جوائز التميز الذي نظمته الشركة لتكريم اللاعبين والرياضيين المتميزين الموسم الماضي.



وبإطلاقها لهذه المسابقة، تقوم زين بنقل المنافسات الرياضية الكويتية إلى الساحة الرقمية، حيث تعتبر لعبة «الفانتسي» من الألعاب الإلكترونية الشهيرة في الدوريات الأوروبية والعالمية، وتقدمها الشركة للجماهير الكويتية بنكهة محلية خاصة بالدوري المحلي، وتدعو زين الجميع للتسجيل قبل انطلاق الدوري الممتاز في 24 الجاري لفرصة جمع أكبر عدد من النقاط والصعود في سلم الترتيب العام.

وتقدم المسابقة تجربة ممتعة للمشاركين تمكنهم من اختيار فريقهم الخاص والتنافس مع الآخرين لجمع النقاط، بحيث يشتري المشارك 15 لاعبا ليشكل فريقه، وتتفاوت أسعار اللاعبين والنقاط التي يسجلونها في اللعبة حسب أدائهم الفعلي في الدوري الكويتي الممتاز، وهي تعتمد على حدس المشارك ودقة توقعه لأداء اللاعبين في الدوري.

ويتم إعطاء كل متسابق ميزانية قدرها 100 مليون دينار لشراء لاعبيه وتشكيل فريقه الخاص، ويعتمد تسجيل كل مشارك للنقاط في اللعبة على أحداث المباريات الحقيقية في دوري زين، وتتواجد اللعبة عن طريق الموقع الإلكتروني dawrizain.com وتطبيق الهواتف الذكية Dawri Zain عبر متجر App Store ومتجر Google Play.

وكبادرة منها لتحمس الجميع على المشاركة والتنافس فيما بينهم ومتابعة الدوري الكويتي بشغف، وضعت زين جوائز نقدية قيمة للفائزين بمسابقة الفانتسي بإجمالي 10 آلاف دينار، وستقدمها للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى أصحاب النقاط الأعلى بين جميع اللاعبين في نهاية الموسم كالتالي: جائزة المركز الأول 5 آلاف دينار، وجائزة المركز الثاني 3.500 دينار، وجائزة المركز الثالث 1.500 دينار.