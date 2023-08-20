هادي العنزي



يبحث الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم عن إقامة مباراة ودية مع أحد الفرق المحلية، قبل انطلاق منافسات الجولة الأولى لدوري زين للدرجة الممتازة، والتي تجمعه مع العربي مساء الجمعة المقبل على ستاد صباح السالم. وقد عاد وفد «السماوي» مساء الجمعة الماضي بعد معسكر تدريبي في العاصمة الصربية بلغراد استمر لمدة أسبوعين لعب خلاله 5 مباريات ودية، فاز في ثلاثة منها، وتعادل في واحدة، فيما جاءت الخسارة الوحيدة للفريق أمام نظيره الحمرية الإماراتي مساء الخميس الماضي، حيث لعب مباراتين بذات اليوم، تفوق في الأولى على بيتار الصربي 5-1، بينما خسر في الثانية من الحمرية 1-2 وذلك قبل مغادرته صربيا. وباشر الفريق تدريباته المحلية مساء أمس على ستاد ثامر بقيادة المدرب الوطني د.محمد المشعان، حيث من المتوقع أن يركز الجهاز الفني على التفاصيل الأخيرة المتعلقة بالتشكيلة التي سيخوض فيها أولى مبارياته بالدوري، والأسلوب التكتيكي الذي سيتبعه في تلك المباراة.