مبارك الخالدي



التحق المحترف النيجيري انايو ايوالا بتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي أمس.



وكان العربي قد أتم تعاقده مع اللاعب قبل أيام لتدعيم صفوف «الأخضر» استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد الذي سينطلق الخميس المقبل.



وفي جانب متصل، اقتربت إدارة الفريق وبحسب وسائل إعلام جزائرية من الاتفاق مع الجزائري عبدالرحمن بورديم قادما من شباب بلوزداد الجزائري، حيث أشارت التقارير إلى أن الاتفاق تم بالفعل مع اللاعب الذي يجيد اللعب في مركز وسط الملعب صانع ألعاب وهو ما يحتاج اليه الفريق.



وفي حال التعاقد مع اللاعب، فسيحل مكان الايفواري المدافع عثمان واتارا الذي تم إنهاء التعاقد معه بالتراضي نظرا لتوافر المدافعين المميزين في صفوف الفريق.