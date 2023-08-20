يحيى حميدان



ارتفعـــت حظــوظ المغربي مهدي برحمة للاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت بعدما اتضحت حاجته لمدة 14 يوما تقريبا قبل الدخول في التدريبات بصفة طبيعية.

وتعرض برحمة للإصابة في الغضروف خلال رحلة إعداد «الأبيض» للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية أواخر الشهر الماضي، لتبحث الإدارة الكويتاوية مسألة تعويضه بمحترف آخر تحسبا لغيابه الطويل، إلا أن تجاوب اللاعب مع العلاج كشف عن عدم حاجته لفترة طويلة من العلاج.

من جهة أخرى، تعرض مهاجم الكويت أيضا إبراهيم كميل للإصابة بالتواء في أنكل القدم وذلك خلال التدريبات اليومية للفريق، وعليه فهو بحاجه للراحة لمدة ١٤ يوماً مع بقائه تحت المتابعة الطبية. إلى ذلك، اختتم «الأبيض» مبارياته التجريبية بالفوز على اليرموك بثلاثية نظيفة سجلها كل من عمرو عبدالفتاح والتونسي ياسين الخنيسي والبحريني محمد مرهون. وسيبدأ الكويت مشواره للحفاظ على لقب دوري «زين» الممتاز بلقاء الجهراء يوم الخميس المقبل.