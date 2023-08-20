وصل النجم البرازيلي نيمار (31 عاما) إلى الرياض مساء الجمعة للانضمام إلى نادي الهلال، اذ حطت الطائرة التي كانت تقل المهاجم الكبير في مطار الطيران الخاص في الرياض، حيث استقبل اللاعب الذي وضع وشاحا أزرق بألوان الهلال فوق قميصه الأبيض، بحفاوة مع تقديم باقة زهور والقهوة العربية له.



وقال مسؤول في رابطة مشجعي الهلال، فضل عدم ذكر اسمه: «سنقيم حفلا كبيرا يليق بقيمة راقص السامبا نيمار» مساء السبت قبيل مباراة الجولة الثانية من الدوري أمام الفيحاء على ملعب الملك فهد في الرياض.



وأفاد مصدر في السعودية بأن نيمار سينال راتبا ضخما مقدرا بـ «100 مليون يورو (109 ملايين دولار) سنويا في عقد يمتد لعامين، ومثلها دفعها الهلال لنادي باريس سان جرمان» كرسوم انتقال.



ولم يكتف «الزعيم» بذلك، بل أعلن أيضا عن التعاقد مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو قادما من إشبيلية حتى عام 2026، حيث عبر الحارس المهوب عن جاهزيته لخوض التحدي الذي ينتظره مع الهلال.



وذكرت صحف أن صفقة انتقال بونو بلغت 21 مليون يورو (22.8 مليون دولار)، فيما أشارت تقارير سابقة إلى رغبة ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني بضمه لتعويض إصابة حارسيهما البلجيكي تيبو كورتوا ومانويل نوير تواليا.



إلى ذلك، ألحق التعاون بمضيفه النصر الهزيمة الثانية في مستهل الموسم الجديد من الدوري السعودي وذلك بالفوز عليه 2-0 أمس الأول في المرحلة الثانية رغم مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد غيابه عن المباراة الأولى للإصابة، إذ سجل هدفي اللقاء الكاميروني لياندر تاوامبا (20) واحمد باحسين (6+90).



ورفع التعاون رصيده إلى 4 نقاط، بينما بقي النصر من دون نقاط بعدما افتتح الموسم بخسارة أيضا أمام الاتفاق 1-2 بغياب رونالدو المتوج معه مؤخرا لقب بطولة الأندية العربية.



بدوره، حقق الاتفاق فوزه الثاني وجاء على مضيفه الحزم 2-0، رافعا رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين، بينما بقي الحزم بدون نقاط، كما انتزع الفتح ثلاث نقاط ثمينة عقب فوزه على مضيفه الأخدود 3-1، ورفع الفتح رصيده إلى 4 نقاط بينما بقي الأخدود على نقطة واحدة.



وفي مباراة ثانية، سقط الشباب أمام مضيفه الوحدة 1-3، ليرفع الوحدة رصيده إلى 3 نقاط، فيما تجمد رصيد الشباب عند نقطة واحدة. وشهدت المباراة إضاعة ركلتي جزاء من جانب الشباب، الأولى أهدرها الأرجنتيني إيفر بانيغا (27) والثانية السنغالي حبيب ديالو (89).