تستكمل اليوم منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي بـ 4 مواجهات، حيث سيلتقي يوفنتوس مع أودينيزي، ويحل لاتسيو ضيفا على ليتشي، فيما يستضيف روما نظيره ساليرنيتانا، وسيتواجه أتالانتا مع ساسولو.



وخسر لاتسيو، الذي كان الأقرب منافسة مع حامل اللقب نابولي الموسم الماضي، نجمه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش المنتقل الى الهلال السعودي، الا انه استقدم الأرجنتيني تاتي كاستيانوس الذي سيشكل سندا قويا للمهاجم المخضرم تشيرو إيموبيلي.



أما يوفنتوس العريق فسيغيب عن المسابقات الاوروبية هذا الموسم بعد عقوبة الايقاف التي اصدرها بحقه الاتحاد الأوروبي (يويفا)، بسبب مخالفاته المالية المرتبطة بالفضائح التي هزت موسمه العام الماضي.



وجاءت تعاقدات «السيدة العجوز» هادئة، حيث ضم الأميركي تيموثي وياه من ليل، وكل ذلك بهدف تخفيض النفقات.



ولم يعد بمقدور أحد اعتبار ما يقدمه أتالانتا بالمفاجئ، بعدما برز كـ «حصان أسود» بين أندية النخبة في إيطاليا.



لكن بعد ضمه جانلوكا سكاماكا والمالي البلال توريه، فإنه من المرتقب ان يقدم نادي مدينة برغامو أداء هجوميا ممتعا.



وسيكون في طليعة أهدافه احتلال احد المراكز الأربعة الأوائل وتبدو الفرصة سانحة في ظل انعدام الثبات عند الأندية الإيطالية الكبرى وتشتتها.



سباليتي مدرباً لمنتخب إيطاليا



أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن تعيين لوتشانو سباليتي مدربا جديدا لمنتخب بلاده، وذلك خلفا لروبرتو مانشيني الذي فاجأ الجميع الأحد الماضي باستقالته من منصبه.



وقال البيان «يعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أنه توصل الى اتفاق مع المدرب التوسكاني (من إقليم تسوكانا) الذي سيتسلم المهمة اعتبارا من 1 سبتمبر».



وجاءت استقالة مانشيني في وقت مهم جدا للمنتخب الذي يخوض مباراتين في تصفيات كأس أوروبا 2024 ضد مقدونيا الشمالية التي تسببت في حرمانه من خوض مونديال 2022، وأوكرانيا الشهر المقبل.