يبدأ برشلونة حامل اللقب مشواره في ملعب مونتجويك الأولمبي، الذي سيستضيف مبارياته لأكثر من عام إلى حين الانتهاء من الأعمال الجارية في كامب نو، وذلك بمواجهة قادش ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، من دون مدربه تشافي بعد حصوله على بطاقة حمراء في المرحلة الافتتاحية.



واستهل النادي الكاتالوني حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب امام خيتافي، في مباراة مشحونة الأسبوع الماضي، حيث طرد الجناح البرازيلي رافينيا لضربة بالكوع في الشوط الأول، قبل ان يلحق به مدربه تشافي بسبب اعتراضاته.



وتلقى الثنائي عقوبة ايقاف لمباراتين وسيغيبان عن الرحلة الى فياريال أيضا في 27 الشهر الجاري، إلا أن تشافي أبدى ثقته بأن فريقه سيتخطى نكسة الافتتاح وغيابه.



وقال بعد أن بدأ فريقه مشواره بالتعادل السلبي، على غرار الموسم الماضي «لا داعي للقلق بشأن الأمر. لقد بدأنا الموسم الماضي بشكل سيئ أيضا، لكن الأمور سارت في النهاية».



وتابع «الآن أنا مهتم بتحسين المستوى والنتيجة. نقطة بالنسبة لنا ليست كافية لكنها كانت مباراة صعبة للغاية بالنسبة لنا».



وتألق برشلونة في المباريات التي أقيمت على أرضه الموسم الماضي، حيث تلقى أربعة أهداف فحسب في 19 مباراة في كامب نو، ومن بينها هدفان خلال الخسارة الوحيدة امام ريال سوسييداد بنتيجة 1-2 بعدما كان النادي الكاتالوني قد حسم اللقب.



إلا أن برشلونة اضطر الى تغيير ملعبه مؤقتا حيث يخضع مقره التاريخي الى أعمال تطوير واسعة النطاق ستكتمل في العام 2026. وسيعود برشلونة الى كامب نو بشكل كامل في وقت متأخر من العام المقبل.



يقع ملعب مونتجويك على تلة كبيرة في المدينة، وقد استضاف أولمبياد 1992 كما كان سابقا مقرا لفريق إسبانيول من 1997 حتى 2009.



يعد الملعب الجديد أصغر بكثير من ملعب كامب نو، حيث يستوعب أقل من 50000 متفرج - نصف عدد سعة الأخير- لكنه معروف بكونه المكان الذي ظهر فيه النجم الارجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة في عام 2004.



وسيكون أداء برشلونة «على أرضه» غير الاعتيادية، مؤثرا جدا على وضعه هذا الموسم في ظل منافسة قوية مرتقبة مع خصميه اللدودين ريال واتلتيكو مدريد والأخير سيلتقي اليوم ريال بيتيس.