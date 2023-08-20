تغلب فريق ليفربول أمس على ضيفه بورنموث 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «الأنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وكان ليفربول قد تعادل مع تشلسي 1-1، وبالنتيجة ذاتها تعادل بورنموث على أرضه مع فريق وست هام يونايتد، ليرفع «الريدز» رصيده إلى 4 نقاط، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق بنقطة واحدة.



بادر الضيوف بمباغتة ليفربول مبكرا وتمكنوا من افتتاح النتيجة لمصلحتهم بواسطة أنطوان سيمنيو (3)، لكن لم يتأخر رد رجال المدرب الألماني يورغن كلوب طويلا، وتمكنوا من معادلة النتيجة بلعبة خلفية جميلة الكولومبي لويس دياز (28)، وافتتح «الفرعون» المصري محمد صلاح باكورة أهدافه في الدوري بتسجيله هدف التقدم لـ «الريدز» (36)، بعدما أعاد الكرة إلى شباك الحارس نوربيرتو نيتو إثر تصديه لركلة الجزاء التي سددها صلاح.



وشهد الشوط الثاني طرد لاعب وسط ليفربول أليكسيس ماك أليستر بالبطاقة الحمراء المباشرة (58)، لكن ذلك لم يفت من عزيمة «الحمر» الذين أضافوا هدف التعزيز عبر دييغو غوتا (62)، ليحققوا فوزهم الأول في الدوري.



وفي مباريات أخرى، تغلب برينتفورد على ضيفه فولام 3-0، فيما لقي ولفرهامبتون هزيمة مذلة على ملعبه من ضيفه برايتون 1-4.



ينتظر تشلسي اللندني المشاركة الأولى للاعب وسطه الجديد الإكوادوري مويسيس كايسيدو عندما يواجه وست هام في الجولة الثانية من الدوري.



وبعد اختياره تمثيل تشلسي على حساب ليفربول، يستهل لاعب الوسط الدفاعي كايسيدو مشواره بعد قدومه من برايتون بصفقة بريطانية قياسية قد تصل إلى 115 مليون جنيه استرليني (146 مليون دولار).



وهذه المرة الثانية في سبعة أشهر، يحطم تشلسي الرقم القياسي في انتقالات «البريمييرليغ»، بعد انفاقه 107 ملايين جنيه على لاعب الوسط الارجنتيني إنسو فرنانديز في يناير الماضي.



ومن المتوقع أن يكون كايسيدو وفرنانديس نقطة الارتكاز في خط وسط فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو والذي تعادل مع ليفربول 1-1 الأسبوع الماضي.



لكن تسجيل الأهداف يبقى المشكلة الأساسية لتشلسي، خصوصا بعد إصابة لاعبه الجديد الفرنسي الدولي كريستوفر نكونكو وابتعاده عدة أشهر.



كما يلتقي اليوم أستون فيلا مع إيفرتون.



زانيولو ينضم لأستون فيلا



انضم لاعب الوسط الدولي الإيطالي نيكولو زانيولو الى أستون فيلا قادما من غلطة سراي التركي على سبيل الإعارة، وفق ما أعلن فريقه الجديد.



وبات ابن الـ 24 عاما، الذي خاض حتى الآن 13 مباراة بألوان المنتخب الإيطالي، رابع لاعب يضمه أستون فيلا هذا الصيف بعد الإسباني باو توريس، البلجيكي يوري تيليمانز والفرنسي موسى ديابيه.