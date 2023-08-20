تعثر مرسيليا بالتعادل مع مضيفه متز 2-2 في المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي، وذلك بعد ثلاثة أيام على خيبته القارية وانتهاء مسعاه للوصول إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وبعد فوزه بمباراته الأولى في الدوري على حساب ضيفه رينس 2-1 بفضل هدف الوافد الجديد البرتغالي فيتور فيتينيا في أول اختبار رسمي له بقيادة مدربه الجديد الإسباني مارسيلينو، افتتح مرسيليا المرحلة الثانية على أرض متز مع الأمل بمحو خيبة خروجه من الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وخسر مرسيليا الثلاثاء الماضي على أرضه بركلات الترجيح أمام باناثينايكوس اليوناني بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي فائزا 2-1 بهدفي الوافد الجديد الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ، وذلك لخسارته خارج الديار 0-1 ذهابا. لكن الفريق المتوسطي اكتفى بنقطة وكاد حتى أن يخسرها لولا فيتينا الذي دخل في ربع الساعة الأخير وأدرك التعادل في الدقيقة 82 من اللقاء الذي أكمله متز بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59 بعد طرد السنغالي أبو بكر لو.



وتقدم مرسيليا بواسطة الفرنسي - الإنجليزي إيمران سوغلو (14) قبل أن يرد أصحاب الضيافة في الشوط الثاني بهدفي السنغالي الشيخ سابالي (65) والجورجي جورج ميكاوتادزه (71).