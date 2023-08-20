أعراض سرطان الدماغ



عادة لا تظهر أعراض واضحة لأورام الدماغ الخبيثة في المراحل الأولى، لذلك لا يطلب المصاب المساعدة الطبية إلا في مراحل متقدمة من المرض. ويحدد البروفيسور ألكسندر سيرياكوف، اخصائي الأورام، الأعراض التي يجب الانتباه لها وعدم تجاهلها.



ويقول: «يعتبر الصداع أول الأعراض وأكثرها انتشارا لورم خبيث في الدماغ. والسمة المميزة له هي حدوثه أو اشتداده في النصف الثاني من الليل أو قرابة الصباح، وكذلك أثناء حالات الإجهاد والجهد البدني. وتتجلى هذه الأحاسيس في شكل ألم خفيف أو متقطع أو ضاغط، لذلك في حال ظهور مثل هذه الأعراض يجب على الشخص استشارة الطبيب».



ووفقا له، يمكن أن يكون التقيؤ من الأعراض الأولى لورم الدماغ خاصة عندما يظهر في الصباح بالتزامن مع الصداع. وهذا الشعور غير مرتبط بتناول الطعام ولا يصاحبه غثيان. ويمكن أن يواجه المرضى صعوبة في تحديد مكان وجودهم والوقت. ويصبح المصاب عصبيا وعدوانيا، أو على العكس يصبح خاملا وغير مبال، وفي بعض الأحيان تلاحظ لديه مظاهر الهلوسة. ويقول: «تظهر في المراحل المبكرة أيضا مشكلات في الرؤية مصحوبة بالضبابية وظهور الذباب أمام العينين. ويمكن أن تنخفض حدة البصر، التي إذا لم تعالج في الوقت المناسب فيمكن أن تؤدي إلى ضمور العصب البصري، وحتى فقدان البصر بشكل كامل، كما قد يشكو المريض من فقدان التحسس (الألم واللمس) أو ضعف السمع أو النطق». ووفقا له، لاحقا تظهر الدوخة على شكل نوبات مرتبطة بوضعية الرأس.



المصدر: صحيفة «إزفيستيا»