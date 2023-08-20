ما الأسباب التي تحول دون قيام وزارة الصحة ببناء رقمي متكامل ينهي الفوضى في نقل ملفات المرضى بين المستشفيات؟



وجه النائب أسامة الزيد سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي.



نص السؤال: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما المستشفيات والمراكز والمستوصفات ومختلف الجهات التابعة لوزارة الصحة التي تعتمد على الأنظمة الرقمية في رفع فحوصات المرضى وحفظ ملفاتهم الطبية؟



2- ما المستشفيات والمراكز والمستوصفات ومختلف الجهات التابعة لوزارة الصحة التي تعتمد على النظام الورقي في استخراج فحوصات المرضى وحفظ ملفاتهم الطبية؟



3- هل يوجد ربط آلي بين المستشفيات والمراكز والمستوصفات ومختلف الجهات التابعة لوزارة الصحة التي تعتمد على الأنظمة الرقمية بحيث يسمح للأطباء في مختلف الجهات مراجعة السجل الخاص بالمرضى وتتبع التاريخ الطبي لهم؟



4- ما الأسباب التي تحول دون قيام وزارة الصحة ببناء رقمي متكامل ينهي الفوضى في نقل ملفات المرضى ما بين المستشفيات والمراكز ومختلف الجهات واللجان، علاوة على احتمالية إفشاء أسرارهم الطبية جراء نقل الملفات عبر طرق بدائية وبأيد قد لا تكون مؤتمنة خصوصا في ظل تذمر المواطنين من ضياع ملفاتهم الطبية في أروقة الجهات التابعة للوزارة وما يصاحبه من تأخير يؤثر سلبا على حالتهم الصحية ويؤول إلى تدهورها؟