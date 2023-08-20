وجه النائب سعود العصفور سؤالين إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د. جاسم الاستاد، نصا على ما يلي: سؤال إلى وزير الداخلية أعلن المجلس البلدي في جلسته يوم الاثنين الموافق 10/7/2023 عن موافقته على مشروع تطوير أسواق المباركية، ومواقف السيارات التابعة لها والمناطق التجارية القريبة منها إضافة إلى تطوير حديقة البلدية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما معايير وزارة الداخلية التي بناء عليها وافقتم على الدراسة المرورية لمشروع تطوير سوق المباركية؟



2- الدراسات المرورية التي أعدتها وزارة الداخلية آخر 4 سنوات والخاصة بالكويت.



سؤال الى وزير التعليم بالوكالة بشأن مقاعد المنح الدراسية التي تخصصها الدول الشقيقة والصديقة للطلاب الكويتيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- عدد مقاعد المنح الدراسية المخصصة للطلاب الكويتيين سنويا التي تخصصها الدول الشقيقة والصديقة.



2- نسبة القبول المؤهلة للحصول على المنحة وآلية المفاضلة بين المتقدمين.



3- عدد المقبولين لهذه المنح خلال السنوات الخمس الماضية.



4- آلية الإعلان والتسجيل للقبول في هذه المنح.



5- ما التخصصات التي ابتعث الطلاب الكويتيون ضمنها؟



6- عدد المقاعد التي تقدمها الكويت سنويا للطلبة غير الكويتيين تنفيذا للاتفاقيات الثقافية مع الكويت.



7- عدد الاتفاقيات الثقافية والتعليمية المبرمة بين الكويت وجميع الدول المختلفة وعدد المقاعد بين الجانبين.



8- نمى إلى علمي أن هناك مقاعد للمنح لم يعلن عنها وخصصت لبعض الطلاب من دون منافسة، يرجى تزويدي بقائمة بجميع الطلاب الدارسين خارج الكويت مع وصف لكل حالة على حدة (مبتعث على حسابه الشخصي منح وغيرها) خلال السنوات الخمس الماضية.



9- جميع المبادرات التي قدمت من قبل السفارات في الكويت بشأن توفير منح دراسية لتعليم الطلاب الكويتيين في بلدانهم.



10- دور المكاتب الثقافية في توفير مقاعد للمنح الدراسية مع إحصائية تبين ذلك.



11- إحصائية للمنح التي قدمتها الكويت للطلاب الأجانب من خارج الدولة مدعومة بالجنسية والتخصصات والأسماء وهل مازالت الكويت تستفيد من ذلك التبادل مع الدول ذاتها؟



12- اختصاصات الإدارة المعنية بالمنح في وزارة التعليم العالي مع الإنجازات التي نفذت مدعومة بإحصائية شاملة عن المنح التي وفرتها وشغل تلك المنح وعدد المقاعد التي لم يستفد منها مع تزويدي بالسيرة الذاتية لجميع العاملين في الإدارة المعنية ذات خلال السنوات الخمس الماضية.



13- عدد المنح الممنوحة من دول الخليج والدول العربية وكم مقعدا حصل عليه الطلاب وكم مقعدا لم يستفد منه خلال السنوات الخمس الماضية؟