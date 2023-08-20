

وجه النائب فهد المسعود: سؤال إلى نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك، جاء كالتالي: عملت الحكومة خلال الفترة الماضية على تجديد الدماء في المناصب القيادية وتكويت هذه المناصب وعليه صدر مرسوم بهذا الخصوص، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل وجهت وزارة المالية البنوك التقليدية الكويتية إلى تطبيق ما ورد في المرسوم الخاص بتكويت الوظائف القيادية؟



2- هل صدرت قرارات بتعيين وافدين في وظائف قيادية في البنوك المحلية من تاريخ صدور المرسوم حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



3- هل اتخذت الوزارة إجراء قانونيا في حال مخالفة هذا المرسوم من أحد البنوك المحلية؟



إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك.



كما قدم المسعود سؤالاً إلى وزيرة الأشغال العامة د. أماني بوقماز جاء كالتالي: نمى إلى علمي أن هناك أرضا مملوكة لوزارة الأشغال العامة في منطقة الدعية وكان من المفترض أن تبنى عليها محطة مياه عذبة، ولكن نقابة وزارة الأشغال العامة أجرتها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل وافقت وزارة الأشغال العامة على استخدام الأرض؟



2- هل استخدمت الأرض للغرض نفسه المخصص لها أم أجرتها الوزارة؟ في حال تأجيرها:



- هل تأجيرها كان وفقا للقانون من دون محسوبيات؟



- ما آلية وكيفية التأجير والتعاقد؟ وما القيمة الإيجارية؟ وهل أخذ رأي المختصين وتحديد القيمة السوقية لمساحة الأرض والسعر؟



- هل كان تأجير الأرض لجهة رسمية أو شركة أو فرد؟



3- جميع البيانات المتعلقة بهذه الأرض إذا كان التعاقد بنظام التأجير والسبب الحقيقي لعدم استغلالها في الغرض المخصص لها.



ثم وجه سؤالين إلى وزير التجارة ووزير الدولة للشباب



جاء السؤال الأول كالتالي: بخصوص ما يعانيه الموظفون في الهيئة العامة للشباب وتحديدا إدارة الأنشطة الفنية والثقافية في مقر إقامتهم، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما مدى صحة تعيين وافد من جنسية آسيوية مندوبا وإقامته في المقر نفسه؟



2- هل عين وافد من جنسية عربية سكرتيرا يقيم أيضا في المقر نفسه؟



3- هل لدى الإدارة والهيئة علم بهذه التجاوزات والتي لم يتخذ بحقها إجراء حتى الآن؟



وجادالسؤال الثانــي كالتالي: تلوح في الأفق أزمة غذاء عالمية وارتفاعات كبيرة في أسعار الحبوب، لن تكون الكويت بمنأى عن تداعياتها خصوصا بعد قرار الهند حظر تصدير الأرز الأبيض الذي سيؤدي تلقائيا إلى شح هذه المادة وارتفاع أسعارها العالمية إلى مستويات جديدة ويتزامن قرار الهند مع قرار روسيا الانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب والذي أدى إلى ازدياد كبير في أسعار القمح في الأسواق العالمية. ولأن الكويت تعتمد اعتمادا كليا على استيراد الحبوب من الخارج، وحرصا على الحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما خطة وزارة التجارة والصناعة لمواجهة هذه الأزمة التي تهدد جميع دول العالم خصوصا بعد تصاعد المعارك وفتح جبهات جديدة بين روسيا وأوكرانيا وانسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب؟



2- ما مدى تأثر الكويت بقراري الهند وروسيا؟ وما البدائل المتاحة أمامها لتعويض النقص في الإمدادات؟



3- ما احتياجات السوق المحلية اليومية من هاتين المادتين؟ وكيف ستواجه الوزارة تحدي ارتفاع الأسعار وعدم تأثر المواطن بها؟



4- ما حجم المخزون الاستراتيجي لمادتي الأرز والقمح؟ وكم يكفي في حال استمرار الأزمة؟



5- هل لدى الوزارة خطة لشراء مزارع للأرز والقمح في بلدان مثل الهند وسريلانكا وغيرهما من الدول التي تنتج هذه المحاصيل للحد من الأزمة الغذائية؟ إذا كانت هناك خطة مقترحة أو مقدمة في الوزارة لهذا الموضوع فيرجى تزويدي بالخطة المقدمة والمدة الزمنية لتطبيق هذا المقترح.