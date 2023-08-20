وجه النائب د.بدر الملا سؤالين إلى كل من نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك. جاء كالتالي:



تعد شركة مستشفيات الضمان الصحي المساهم الأكبر بها هي الحكومة ممثلة عن الهيئة العامة للاستثمار بنسبة 19%، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بنسبة 5%، واكتتبت الهيئة العامة للاستثمار بحصة المواطنين بنسبة 50%، وقامت بإدارة الحصة بالنيابة عن المواطنين، وبناء على ما تقدم يرجى تزويدي بالتالي مشفوعا بالمستندات:



1- ما السند القانوني بالاكتتاب نيابة عن المواطنين؟ هل توجد موافقة من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على استخدام 115 مليون دينار كويتي للقيام بالاكتتاب نيابة عن المواطنين؟ هل قام ممثل الهيئة العامة للاستثمار بعزل الشريك الاستراتيجي باستخدام صفتها المكتتبة نيابة عن المواطنين؟ محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مستشفيات الضمان الصحي المبطل قراراته بحكم قضائي والمؤرخ في 17 فبراير 2020؟



2- ما الإجراء الذي تم اتخاذه بسبب الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 15 ديسمبر 2018 و19 ديسمبر 2022؟ وهل تم التحقيق مع المتسبب في هذا الضرر الذي جاء على المال العام؟ هل طلب مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بتشكيل لجنة تحقيق؟ وما نتائج أعمال تلك اللجنة؟ وهل تمت إحالة المتسبب الى النيابة العامة بتهمة الاضرار العمد في المال العام؟



3- هل تم عزل ممثلي الهيئة في شركة مستشفيات الضمان الصحي عن عضوياتهم الأخرى حتى انتهاء تقرير لجنة التحقيق بسبب ممارساتهم في مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي؟ هل مازال أحد ممثلي الهيئة في شركة مستشفيات الضمان الصحي بعد تقديم استقالته من الهيئة العامة للاستثمار ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار في ملكيتها في إحدى الشركات المملوكة لها؟



4- هل قامت شركة مستشفيات الضمان الصحي بالإعلان عن وظيفة الرئيس التنفيذي؟ في حالة الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من الإعلان. وهل تم تعيين الرئيس التنفيذي مطابقا لجميع شروط الإعلان المنشور؟ في حالة الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بالسيرة الذاتية للمرشح. وفي حال الإجابة النفي يرجى تزويدي بقرار الاستثناء من الشرط بعد موافقة مجلس الإدارة.



5- ما مؤهلات الرئيس التنفيذي الحالي وخبرته في المجال الصحي؟ ما المزايا المالية والمكافآت والمرتبات التي تقاضاها ويتقاضاها الرئيس التنفيذي لشركة مستشفيات الضمان الصحي؟ وهل الرئيس التنفيذي لشركة مستشفيات الضمان الصحي كان أحد موظفي شركات متعثرة أو أشهر إفلاسها؟



6- هل استقال ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من مجلس إدارة الشركة؟ ما أسباب استقالته مع مراعاة تزويدنا بنسخة من كتاب الاستقالة. وهل تم التحقيق في أسباب الاستقالة؟ في حالة الإجابة الإيجاب يرجى تزويدنا بتقرير التحقيق وفي حالة الإجابة النفي يرجى بيان أسباب ذلك؟



وجاء سؤاله إلى وزير الشؤون الاجتماعية كالتالي:



قامت وزارة الشؤون الاجتماعيـــة وشـؤون الأسرة والطفولة بتشكيل لجنة تحقيق بشأن بعض الممارسات في جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية بموجب القرار الإداري رقم 1075 لسنة 2023 المؤرخ 17/4/2023، لذا يرجى تزويدي بالآتي:



1) صورة ضوئية من القرار الإداري رقم 1075/2023 المؤرخ في 17/4/2023.



2) أسماء أعضاء لجنة التحقيق وصفاتهم الوظيفية.



3) هل انتهت اللجنة من التحقيق في تلك الممارسات، مع تزويدي بصورة ضوئية من التقرير النهائي الصادر عن اللجنة.



4) هل انتهت اللجنة إلى وجود مخالفات من عدمها، في حالة وجود مخالفات قانونية ومالية يرجى بيان ما الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها الوزارة تجاه ما تضمنه تقرير اللجنة؟