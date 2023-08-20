دارين العلي



وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طلب وزارة الكهرباء تعديل مبلغ ترسية مناقصة تزويد وتركيب 4 محطات تحويل رئيسية في منطقة الصباح الطبية جهد 132/ 11 كيلوفولت المرساة على الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار المستوفية للشروط والمواصفات ليصبح مبلغ الترسية 14.552 مليون دينار لمدة 24 شهرا بناء على موافقة ديوان المحاسبة. وأعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة موافقته على طلب «الكهرباء» استكمال أعمال توريد وتركيب شبكة الإنارة بشارع الخليج العربي التي تمت ترسيتها على الشركة صاحبة أقل الأسعار المستوفية للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره 2.4 مليون دينار. وفي سياق متصل، أحال الجهاز 5 عطاءات لمناقصة صيانة وإصلاح محولات القدرة ذات الجهد العالي والفائق والأعمال المدنية المتعلقة بها حتى سعة 300 كيلو فولت «المرحلة الثالثة»، إلى وزارة الكهرباء لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال 30 يوما، كما أحال الجهاز 10 عطاءات لمناقصة صيانة منشآت ومرافق الوزارة لمحافظات الأحمدي ومبارك الكبير والفروانية لدراستها وإبداء الرأي الفني والمالي بها.