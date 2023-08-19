الطب الشرعي سيحدد ما إذا كان الوافدان تبادلا الطعن حتى الموت أم هناك مجهول قتلهما

عبد الله قنيص - محمد الجلاهمة

تتعامل أجهزة وزارة الداخلية حاليا مع بلاغ عن وجود جثتين لوافدين آسيويين عليها آثار طعنات متفرقة في غرفة ببر القشعانية.

وقال مصدر أمني، إن وكيل النائب العام ورجال الأدلة والمباحث في طريقهم إلى موقع البلاغ، مشيرا إلى أنه غير معروف ما إذا كان الوافدان تبادلا الطعن حتى الموت أم هناك مجهول قتلهما، لافتا إلى أنه تم العثور على سكين في موقع الجريمة يرجح أن تكون قد استخدمت في الطعن حتى الموت .



وأكد المصدر أن الطب الشرعي سيحدد كل الملابسات.