تناقش اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة الكويت غدا الأحد سبل مجابهة الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.



وذكرت جامعة الدول العربية في بيان لها أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان ستقعد أعمال دورتها العادية الـ 52 برئاسة مساعد وزير الخارجية السفير طلال المطيري وستشهد مداخلة عن بعد لمقرر الامم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 فرانشيسكا البانيز.



وقالت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية هيفاء ابوغزالة، في تصريحات صحافية، ان استمرار مجابهة ما تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة من انتهاكات واحتجاز لجثامين الشهداء من قبل القوة القائمة على الاحتلال يظل في مقدمة أولويات اللجنة.



وأضافت ان اللجنة تحمل على عاتقها هاجس حماية الفطرة السليمة والقيم الإنسانية النبيلة عبر صد مفاهيم دخيلة على المجتمع العربي تمس قدسية مؤسسة الأسرة والزواج بين ذكر وأنثى.



وأوضحت أنه علاوة على ما تقدم ومن منطلق أن الوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضارات تسعى اللجنة إلى بلورة رؤية عربية موحدة حول سبل نبذ الكراهية والعداوة والتمييز على أساس الدين والمعتقد في ضوء ما شهدناه من حرق وتدنيس متكرر للمصحف الشريف في بعض البلاد الغربية.



وأكدت أبوغزالة أنه سيتم خلال الدورة إقرار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2024 (16 مارس) بجانب النظر في مواضيع من قبيل «تأثير التحولات المناخية على التمتع بحقوق الإنسان» و«تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر».



ومن المقرر أن ترفع التوصيات الصادرة عن اللجنة إلى الدورة العادية المقبلة (160) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها (سبتمبر 2023).



وتشارك في أعمال الدورة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك وكذا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب.