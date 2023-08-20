أوقف شاه محمود قريشي نائب الأمين العام لحزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان امس، وفق ما أفاد متحدث في خضم حملة واسعة ضد الحزب.



واعتقلت السلطات آلافا من قادة وأنصار حزب حركة إنصاف في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى تراجع قوته الشعبية.



وأوقف قريشي، الذي شغل حقيبة الخارجية في حكومة خان، في العاصمة إسلام آباد بعيد عقده مؤتمرا صحافيا انتقد فيه رغبة السلطات في تأجيل الانتخابات.



وقال مسؤول في الحزب لوكالة «فرانس برس» إن «شرطة إسلام أباد اعتقلته من منزله. ليس لدينا أي تفاصيل أخرى».



يأتي ذلك بعد سجن خان في وقت سابق من هذا الشهر لإدانته بالكسب غير المشروع في واحدة من أكثر من 200 قضية رفعت ضده منذ حجب الثقة عنه في أبريل 2022.



ويحرمه الحكم بالسجن ثلاث سنوات من المشاركة في الانتخابات، رغم أن سياسيين عديدين ـ من بينهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف وشقيقه رئيس الوزراء السابق نواز شريف ـ أدينوا في السابق قبل إلغاء إدانتهم وعودتهم إلى السياسة.