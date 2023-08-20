تعرض وسط مدينة تشيرنيغيف في شمال أوكرانيا لقصف روسي أسفر ـ بحسب كييف ـ عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 110وأتى بعيد اجتماع عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قادة الجيش.



من جهته، أعلن الجيش الروسي «القضاء» على 150 جنديا أوكرانيا حاولوا عبور نهر دنيبرو الذي يشكل خط الجبهة في جنوب أوكرانيا حيث تسعى قوات كييف لاختراق دفاعات موسكو.



وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تلغرام «أصاب صاروخ روسي وسط المدينة في تشيرنيغيف»، مضيفا «أصيبت ساحة وجامعة بوليتكنيك ومسرح. يوم عادي حولته روسيا إلى يوم ألم وخسائر. هناك قتلى وجرحى».



وأسفر الهجوم عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل و110 جرحى، بحسب حصيلة أوردها رئيس البلدية بالنيابة.



وقال أولكسندر لوماكو عبر تلغرام «اصيب 117 شخصا في الهجوم الإرهابي في وسط مدينة تشيرنيغوف قضى سبعة منهم».



وفاجأ القصف سكان هذه المدينة التي بقيت بمنأى عن الهجمات الواسعة النطاق خلال الأشهر الأخيرة، بعدما حاصرتها القوات الروسية لفترة وجيزة في بدء الغزو في فبراير 2022.



ونددت الأمم المتحدة بالهجوم الروسي «الشنيع» في وسط مدينة تشيرنيغيف، وقالت المنسقة الانسانية للمنظمة في أوكرانيا دونيز براون في بيان «من الشنيع مهاجمة الساحة الرئيسية لمدينة كبيرة، صباحا، فيما الناس يتنزهون، ويتوجه بعضهم إلى الكنيسة لإحياء مناسبة دينية».



يأتي القصف فيما يقوم زيلينسكي بزيارة للسويد، الدولة التي قدمت آلاف الأسلحة المضادة للدبابات لكييف والتي باتت على وشك الانضمام إلى الحلف الأطلسي.



وتركز المناقشات مع رئيس الوزراء أولف كريسترسون على «التعاون في مجال الدفاع» ولاسيما تسليم محتمل لمركبات المشاة القتالية السويدية من طراز CV-90s، وفق ما أوضح الرئيس الأوكراني على تلغرام، وأضاف «سنبذل قصارى جهدنا لضمان إنتاج أول CV90s في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن». كما أشار إلى بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات «غريبن» السويدية.



هذا وأفاد الكرملين في بيان بأن «بوتين عقد اجتماعا في المقر العام للعملية العسكرية الخاصة في روستوف أون دون»، وأضاف أن «الرئيس استمع إلى تقارير رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف وقادة قطاعات ومسؤولين آخرين».



وروستوف أون دون القريبة من الحدود الأوكرانية هي مقر قيادة عمليات القوات الروسية في أوكرانيا.



وبثت وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء مقطع فيديو يظهر فيه بوتين خارجا من سيارة جيب خلال الليل قبل أن يستقبله الجنرال غيراسيموف الذي قلما ظهر علنا منذ محاولة التمرد التي استهدفته تحديدا، كما أن بوتين نادرا ما يزور المناطق القريبة من الجبهة.



وامس أعلن الجانبان التصدي لهجمات بمسيرات، في وقت تزيد كييف تلك الهجمات على الأراضي الروسية في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه منذ مطلع يونيو لتحرير أراضيها من القوات الروسية.



وقال الجيش الروسي إنه أحبط هجوما أوكرانيا بطائرة مسيرة على مطار عسكري في منطقة نوفغورود الواقعة بين موسكو وسان بطرسبرغ والتي لم يسبق أن استهدفت، والتصدي لمسيرة أخرى استهدفت موسكو ومحيطها.



واوضح في بيان «أن قوات الدفاع الجوية.. تصدت لهجوم بطائرة مسيرة»، مشيرا إلى أنها «تحطمت في منطقة مهجورة بالقرب من بوتيلكوفو»، في الضاحية الشمالية الغربية لموسكو. وأضاف «لم تقع إصابات أو أضرار».



من جانبها، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية صباح السبت إسقاط «15 طائرة مسيرة» روسية.