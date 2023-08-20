قدم نادي الهلال السعودي السبت نجمه الجديد المهاجم البرازيلي نيمار أمام آلاف من الجماهير في العاصمة الرياض، آخر اللاعبين الكبار المنضمين للدوري السعودي الذي بات مرصعا بنجوم عالميين.



ووصل نيمار البالغ 31 عاما مساء الجمعة إلى الرياض، واضعا وشاحا أزرق اللون بألوان قميص الهلال، أحد أكثر الأندية السعودية شعبية، حيث لاقى استقبالا حافلا بمطار الطيران الخاص.



وأقام الهلال، الفائز بالدوري السعودي 18 مرة (رقم قياسي) وبطولة دوري أبطال آسيا 4 مرات (رقم قياسي)، حفلا قدم خلاله النجم البرازيلي نيمار مساء اليوم السبت، وذلك قبيل مباراته في المرحلة الثانية من الدوري أمام الفيحاء على ملعب «الملك فهد» الذي يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج في الرياض.



وقد ارتدى العديد من جمهور الهلال، الملقب في السعودية باسم «الزعيم»، قميص النجم البرازيلي في الملعب، حيث رفع المشجعون تيفو (شعار يرسمه المشجعون على المدرج) يحمل وجه نيمار.



ونيمار هو «الهداف التاريخي» لمنتخب البرازيل، متعادلا مع الأسطورة بيليه بـ 77 هدفا لكل منهما.