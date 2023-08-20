الدوحة - فريد عبدالباقي



اشتعل الصراع على صدارة الدوري القطري بعد انتهاء منافسات الجولة الأولى، حيث تصدرت أندية الوكرة والسد والدحيل والريان برصيد 3 نقاط.



وكانت مباريات هذه الجولة قد افتتحت بانتصار كاسح للوكرة على معيذر 3-0، وتعادل إيجابي 1-1 بين العربي والشمال، وأيضا تعادل مثير بين الغرافة وقطر 4-4.



وفي ختام مباريات الجولة الأولى، حقق السد فوزا كبيرا على أم صلال بنتيجة 3-1، بينما تغلب الريان على المرخية بهدف نظيف سجله البرازيلي روغر غيديس.



وفي المقابل، بدأ الدحيل حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب على الأهلي 2-1، سجل ثنائية الدحيل المهاجم الكيني مايكل أولونغا، والفرنسي إبراهيما ديالو، بينما سجل هدف الأهلي الوحيد إسلام ياسين.



هذا، وفتح فريقا العربي والوكرة ملف الدور التمهيدي الثاني والفاصل لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث يتقابلان مع الثنائي الأوزبكي «ايه جي ام كي»، ونافباخور الثلاثاء المقبل بالدوحة، حيث يتأهل الفائز من المباراتين إلى دور المجموعات والانتظار لسحب قرعة البطولة في 25 الجاري.