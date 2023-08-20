قلب ليفربول تأخره في النتيجة إلى فوز بثلاثية مقابل هدف واحد على بورنموث في مباراة الجولة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب «انفيلد».



وخادع بورنموث أصحاب الارض بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق المهاجم الغاني أنطوان سيمينو في حين لم يتمكن ليفربول من تعديل الكفة حتى الدقيقة 28 عبر الكولومبي لويس دياز.



وبعد هذا الهدف بثمان دقائق سجل المصري محمد صلاح الهدف الثاني قبل أن يوقع زميله البرتغالي ديوغو جوتا الهدف الثالث في الدقيقة 62.



وفي مباراتين أخريين، فاز برينتفورد على مضيفه فولام في «ديربي» غرب لندن بثلاثية نظيفة، بينما أطاح برايتون بمضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 4-1.



ويتصدر برايتون جدول الترتيب حاليا بمجموع ست نقاط وستة أهداف بعد فوزه بمباراة الجولة الأولى.