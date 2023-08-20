فاز باير ليفركوزن 3-2 على ضيفه لايبزيغ في مباراة مثيرة ليثبت أنه أحد المرشحين للمنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت.



وبدأ فريق المدرب تشابي ألونسو المباراة بقوة بفضل الوافد الجديد فيكتور بونيفيس الذي أضاف الكثير للهجوم.



ورغم تقليص لايبزيغ الفارق مرتين بسبب هفوتين دفاعيتين، حصد ليفركوزن النقاط الثلاث ليتساوى مع بايرن ميونيخ حامل اللقب والذي كان انتصر 4-0 على مضيفه فيردر بريمن في افتتاح البطولة الجمعة.



وقال ألونسو الذي تولى تدريب ليفركوزن في أكتوبر من العام الماضي بعد بداية متعثرة وقاده للتأهل إلى الدوري الأوروبي «بالتأكيد أنا راض عن النتيجة والأداء أيضا، ولعبنا بشكل جيد جدا في الشوط الأول، لعبنا بتركيز كبير، من الطبيعي أن نعاني قليلا أمام فريق قوي مثل لايبزيغ».



وأجاب المدرب الإسباني عند سؤاله عن طموحه للقب «حصدنا ثلاث نقاط وهذا كل شيء حتى الأسبوع المقبل، موقفنا هو أخذ كل مباراة على حدة، لدينا الطموح لكننا لن نتعامل بسذاجة، علينا احترام كل منافسينا».



وأتيحت للايبزيغ، المتوج بلقب كأس السوبر المحلية بالفوز 3-0 على بايرن الأسبوع الماضي، فرص مبكرة لكن صاحب الأرض كان البادئ بالتسجيل.



ومرر النيجيري بونيفيس كرة رائعة إلى جيريمي فريمبونج ليفتتح التسجيل في الدقيقة 24.



وبعد ذلك بنحو 11 دقيقة عزز جوناثان تاه من تفوق ليفركوزن بضربة رأس قوية بعد ركلة ركنية.



وقلص داني أولمو الفارق للايبزيغ بضربة رأس قبل ست دقائق من الاستراحة، ليرفع اللاعب الإسباني رصيده إلى أربعة أهداف في مباراتين بعد ثلاثيته في كأس السوبر.



واستعاد ليفركوزن تفوقه بفارق هدفين عندما سدد الألماني الدولي فلوريان فيرتس الكرة من فوق الحارس يانيس بلاشفيتش في الدقيقة 64.



وأحيا الوافد الجديد لويس أوبندا آمال لايبزيغ بضربة رأس قبل ثلث ساعة من النهاية.



ورد القائم فرصة من المهاجم البلجيكي في الدقيقة 74 حيث ضغط لايبزيغ لإدراك التعادل لكن الوقت لم يسعفه.