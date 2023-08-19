تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية "إدارة مباحث الفروانية"، من ضبط (4) أشخاص من جنسية آسيوية بعد ورود معلومات تفيد قيامهم بسرقة كيبلات كهربائية. وبعد اخذ الإذن القانوني ومداهمة الموقع ضبط شخصان، وبعد تفتيش المكان تم العثور على شخصين آخرين مختبئين داخل أكياس. وتقدر المضبوطات بطن من الكيبلات الكهربائية والنحاسية، كما تم العثور على أدوات التقطيع، ‏وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات الى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.



من جهة أخرى، ألقى رجال إدارة مباحث محافظة مبارك الكبير القبض على 3 وافدين عرب أثناء خروجهم من أحد المرافق وعثر بحوزتهم على كمية من الكيبلات الكهربائية.