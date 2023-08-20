توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة وغائم جزئيا ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية لنهار اليوم الأحد ، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

أما ليلا سيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 47 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 31 درجة مئوية.