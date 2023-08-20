أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، على زيادة كفاءة وجاهزية القطاعات الميدانية وجهودها الحثيثة في الحفاظ على أمن الوطن.

جاء ذلك حسب بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني خلال ترؤس الشيخ طلال الخالد اليوم الأحد، اجتماعا أمنيا مع عدد من الوكلاء المساعدين بحضور وكيل (الداخلية) الفريق أنور البرجس استمرارا للاجتماعات الدورية مع قيادات الوزارة للاطلاع على آخر المستجدات الأمنية في البلاد.

وفي بداية الاجتماع رحب وزير الداخلية بقيادات المؤسسة الأمنية، مثمنا الجهود المبذولة التي تقوم بها قطاعات الوزارة في الحفاظ على أمن الوطن واستعرض مع الوكلاء المساعدين الأوضاع الأمنية في البلاد والخطط الموضوعة في هذا الشأن.

كما اطلع على نتائج الحملات الأمنية والمرورية المكثفة التي تقوم بها قطاعات وزارة الداخلية على المخالفين والخارجين على القانون.

وأعرب عن تقديره للجهود الحثيثة التي يقوم بها كل قطاع من قطاعات الوزارة متوجها بعدد من الملاحظات والتوجيهات لزيادة كفاءة وجاهزية القطاعات الميدانية استكمالا لما استمع إليه من عرض للتقارير والخطط التفصيلية.