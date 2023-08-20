يعقد مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مؤتمرا صحافيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الثلاثين في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 أغسطس في قاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، في دار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، ومنسق عام المهرجان الدكتور محمد الشافعي، ومديري المهرجان الدكتورة دينا أمين والدكتور أيمن الشيوي، وأعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان التنفيذية، ويدير المؤتمر مدير المركز الإعلامي للمهرجان الناقد مصطفى الكيلاني.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وإعلان كل العروض المشاركة وكيفية اختيارها، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وتفاصيل الندوات والمحاور الفكرية، بالإضافة إلى الكشف عن أعضاء لجان التحكيم.



ويقام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، والدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، والدكتورة دينا أمين مديرًا، والدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، و الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، والدكتور محمد سمير الخطيب، والمخرج أحمد البوهي.