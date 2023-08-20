الإنتهاء من ربط المدينة بشبكة المياه المعالجة نوفمبر المقبل

عاطف رمضان

كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن متابعتها وتنسيقها المستمر مع جهات الدولة بشأن المباني العامة في مدينة صباح الأحمد السكنية التي قامت المؤسسة على تصميمها وتشطيبها وفق أعلى المواصفات وتسليمها للجهات ذات العلاقة.

واضافت "السكنية" في بيان لها، أنها تتابع حاليا تنفيذ 3 مشاريع في مدينة صباح الأحمد السكنية، العقد الأول منها خاص بإنشاء وانجاز وصيانة 20 عمارة من السكن العامودي يضم 390 شقة بالضاحية الاستثمارية.

ولفتت إلى أن العقد الثاني في المدينة لتوريد وتركيب وتنفيذ وصيانة محطة رئيسية جهد 132/11 ك.ف بالضاحية الصناعية في المدينة، اضافة إلى استكمال انشاء وانجاز وصيانة أعمال مخرجي الصرف الصحي وربط شبكة المياه المعالجة بخط 300 مم على طريق " ميناء عبدالله – الوفرة " بمدينة صباح الأحمد السكنية.

وتوقعت المؤسسة ان تتسلم 20 عمارة سكنية في المشروع تضم 390 شقة الشهر الجاري حيث خرجت لجنة الإستلام الإبتدائي لمعاينة الأعمال في العقد بتاريخ 31 يوليو الماضي.

وذكرت أن العقد الخاص بمحطة الكهرباء في الضاحية الصناعية يشهد تقدما في الإنجاز، حيث بلغت النسبة حتى يوليو الماضي 28.3% بتقدم عن البرنامج الزمني بمقدار 13.6 %.

أما العقد المحدد لتوريد وتركيب الكيبلات الأرضية لتغذية محطة تحويل رئيسية في الضاحية الصناعية للمدينة، لفتت المؤسسة أن بدأت الأعمال الموقعية في شهر مايو الماضي، حيث من المتوقع حسب البرنامج الزمني الإنتهاء منها في يوليو من العام المقبل.

وكشفت المؤسسة أن نسبة الإنجاز لربط المدينة بشبكة المياه المعالجة خط 300 مم على " طريق ميناء عبدالله – الوفرة " بلغت 36 %، بنسبة انجاز شهرية تصل إلى 7.2 %، ومن المتوقع الإنتهاء من الاعمال في نوفمبر المقبل.

وذكرت أنها تعمل ومن خلال فرقها الهندسية المتخصصة على متابعة تنفيذ ماتبقى من أعمال موقعية وخدمات للمدينة بناء على توصيات مجلس الوزراء، وأنها على استعداد كامل للتعاون مع الجهات الحكومية خدمة للمواطنين سكان ورواد ضواحي المدينة.