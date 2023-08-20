خالد الشمري: تطبيق الخدمة الجديدة يدعم النمو الرقمي الشامل والتقليل من تداول النقد

أعلن بنك بوبيان عن توافر خدمة SoftPOS لعملائه من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتاحة من خلال التطبيق الذي تم تطويره من قبل شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) الرائدة في خدمات الدفع الرقمي، في خطوة تؤكد دعمه المتواصل لتمكين المبادرين ورواد الأعمال من إدارة وتنمية أعمالهم بنجاح.



وفي هذا السياق، قال نائب المدير العام للقنوات المصرفية المباشرة في بنك بوبيان خالد الشمري: «يسعدنا أن نكون من أوائل المؤسسات المالية المعلنة عن توافر SoftPOS باعتبارنا أفضل شريك في النجاح لعملائنا من أصحاب الشركات والأعمال لتنضم إلى قائمة الحلول والخدمات المصرفية لنعكس من خلالها النهج المستمر لتطوير نطاق البنية التحتية الرقمية وتقديم الأفضل في مجال الدفع الرقمي».

وأوضح ان توافر SoftPOS في الوقت الحالي يأتي ليتماشى مع توجهات الفترة الحالية لضرورة التحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية والتقليل من استخدام وتداول النقد والتوجه إلى استخدام خدمات الدفع الرقمية، والتي تتمتع بأعلى المواصفات والمعايير الأمنية سواء لعملاء البنك من الشركات أو عملائهم الذين يقومون بالدفع.



وأضاف أن تطبيق SoftPOS يعمل كجهاز نقطة بيع من خلال تحويل الأجهزة الذكية العاملة بنظام Android والمجهزة بخاصية التواصل قريب المدى (NFC) لمساعدة أصحاب الشركات والأنشطة التجارية عالية الكثافة ذات الفواتير المنخفضة ممن لا يملكون أجهزة نقاط بيع بتحصيل مستحقاتهم بأيسر وأسرع وسيلة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.



وأشار إلى أن توافر الخدمة يتماشى مع أهم الركائز الأساسية في بوبيان نحو تطبيق سياسة التحول الرقمي والقائمة على تعزيز النمو الرقمي والشمول المالي من خلال التشجيع على تطبيق التكنولوجيا المالية والابتكار المالي في مختلف قطاعات الأعمال.



وأكد الشمري أن هذه الخدمة تعمل على خلق مزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة في سوق العمل الكويتي، متوقعين أن تلقى إقبالا متزايدا من العملاء مما يجعلها خيارا مناسبا يلبي احتياجاتهم وتمكنهم من إثراء تجربتهم المصرفية بما يتواكب مع متطلبات ومتغيرات الفترة الحالية، وللراغبين في الحصول على الخدمة التواصل مع مسؤول الحساب في البنك، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المصرفية التي من شأنها تسريع الابتكار الرقمي.