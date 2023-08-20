اجتمع رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد في مبنى الهئية العامة للرياضة صباح اليوم الأحد مع مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف عبدالله البيدان وذلك لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الجهتين في إطار النشاط الرياضي الخاص لمنتسبي قوة الإطفاء العام وآلية العمل وفق الضوابط والشروط الخاصه بالتفرغ الرياضي لمنتسبي القوة .

كما نوقش في الاجتماع آلية التعاون المشترك في التراخيص وتأمين سلامة المنشآت الرياضية في الدولة لتحقيق الأمن المجتمعي .

وقد أعرب الفريق خالد راكان المكراد عن دعمه للرياضيين من منتسبي القوة الذين يحظون بشرف تمثيل دولة الكويت في المحافل الدولية خاصة وبرفع مستوى النشاط الرياضي محلياً بصفة عامة.

حضر الاجتماع بعض من قيادات قوة الاطفاء العام وبعض من قيادات الهيئة العامة للرياضة.