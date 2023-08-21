المرشح للقبول سيمنح مهلة 5 أيام لاستكمال التسجيل ويشترط دفع 25% من قيمة الحج كدفعة أولى

أسامة أبوالسعود



أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية آلية تسجيل الحجاج لموسم الحج المقبل 1445 هجريا وذلك ابتداء من شهر أكتوبر المقبل.



وجاء في تعميم صادر من مدير شؤون الحج والعمرة سطام المزين لحملات الحج المرخصة عن آلية تسجيل الحجاج من خلال المنصة الإلكترونية بنظام التسجيل المركزي المفتوح، ويتم التسجيل آليا بالمصادقة مع برنامج «هويتي».



وأوضح تعميم مدير إدارة الحج والعمرة ان الموعد المقترح لتسجيل الحملات للحجاج هو شهر أكتوبر 2023.



وفيما يخص الشروط العامة جاء فيها: 1 ـ أن يكون كويتيا، 2 ـ لم يسبق له الحج.



3 ـ المجموعة تكون ضمن الأقارب وسيتم الفرز وفقا للأكبر سنا.



وأشار تعميم المزين إلى ان المرشح للقبول سيمنح مهلة 5 أيام لاستكمال التسجيل ويشترط دفع 25% من قيمة الحج كدفعة أولى.



وشدد التعميم على انه في حال الإلغاء قبل يوم 31 يناير 2024 يسترد الحاج المبلغ كاملا، أما في حال الإلغاء بعد التاريخ السالف ذكره يخصم المبلغ كاملا من الحاج.