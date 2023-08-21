عبدالله الراكان



في إطار الارتقـــاء بالخدمات الحكوميـــة الرقمية وتعظيم الاستفادة منها، أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، قرارا بتشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة وتنفيذ السياسات والأهداف العامة لتطبيقي الخدمات الحكومية الإلكترونية «سهل» و«سهل لأصحاب الأعمال» والإشراف على خطط تطوير وتشغيل التطبيقين وتعزيز الدعم الفني المقدم للمستخدمين المستفيدين منهما.



‎وتأتي هذه الخطوة في سبيل تكثيف الجهود لتطوير التطبيقين وما يقدمانـــه من خدمات للمواطنين والمقيمــين وأصحاب الأعمال، وتسريع وتيرة الإنجـــاز بشكـــل عملي ‎وفعال من خلال تغطية الجوانب المتعلقة بإدارتهمــــــا، وحـــث الجهات الحكومية على الإسراع في زيادة وتطوير الخدمات المتوافرة عليهما، علاوة على تعزيز تجربة المستخدمين، وتطبيق برنامج عمل الحكومـــة في التمكين الرقمي وتعزيز مفهوم الحكومة المنتجة.