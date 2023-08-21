اختتم المركز السيبراني في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا ورشة عمل «محلل مركز عمليات الأمن السيبراني المعتمد»، بالشراكة مع منظمة إي سي كونسل العالمية التي تختص باعتماد شهادات الأمن السيبراني المعترف بها عالميا.



واستمرت ورشة العمل لمدة ثلاثة أيام بمجموع 24 ساعة تدريبية لطلبة وخريجي الجامعة الذين يرغبون في الحصول على شهادة معتمدة في الأمن السيبراني، وقدم ورشة العمل د.باسل العثمان أستاذ مساعد في قسم علوم وهندسة الكمبيوتر ومدير مركز الأمن السيبراني في الجامعة.



وبرنامج محلل مركز عمليات الأمن السيبراني برنامج تدريبي معتمد يساعد المشاركين على اكتساب المهارات التقنية الشائعة والمطلوبة من خلال التعليمات والتطبيقات التي يحصلون عليها خلال الساعات التدريبية والحصول على معرفة دقيقة مع قدرات مستوى محسنة بشكل ديناميكي، وغطت ورشة العمل أساسيات عمليات التحليل قبل الترحيل من خلال إدارة السجلات والارتباط والكشف المتقدم عن الحوادث والاستجابة لها. وأعرب رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور خالد البقاعين عن سعادته بسلسلة الدورات الصيفية التي قدمتها الجامعة في مختلف المجالات، مبينا أن ورش عمل الأمن السيبراني تلقى صدى ناجحا وإقبالا كبيرا من طلبة وخريجي الجامعة، خاصة الذين يعملون في أقسام تكنولوجيا المعلومات في القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدا أن طلبة وخريجي الجامعة يحظون بفرص الاستثمار في مستقبلهم من خلال الدورات وورش العمل المقدمة التي تمكنهم الحصول على شهادات معتمدة في الأمن السيبراني، وأن الجامعة تسعى من خلال مركز الابتكار للتعليم المستمر والتدريب لتوفير الدورات وورش العمل المطلوبة في سوق العمل لإضفاء المزيد من المهارات التقنية والعلوم المتطورة لمعرفة الطالب والمشارك.