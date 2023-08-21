قامت مجموعة لولو، البائع الرائد في المنطقة، بافتتاح السوق المركزي الأحدث في الكويت ويعد المتجر الرابع عشر في الكويت، وذلك بحضور مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أحمد العنزي وسفير الإمارات لدى الكويت د.مطر النيادي ورئيس مجلس إدارة مجموعة لولو يوسف علي وعدد من السفراء منهم سفير الهند أدارش سوايكا وسفير جنوب أفريقيا مانيليسي جينجي وسفيرة بريطانيا بليندا لويس والسفير الفيتنامي نجو توان ثانج وسفير مينامارأونج جياو وعدد من الديبلوماسيين والمسؤولين.



وتمتد المساحة الإجمالية للهايبرماركت على مساحة تقدر بـ 48.000 قدم مربعة، وسيقدم الهايبرماركت مجموعة واسعة من الفواكه والخضراوات الطازجة والمواد الغذائية والمواد غير الغذائية ومنتجات الصحة والجمال واللحوم والمأكولات البحرية وكذلك مطبخ داخلي ومأكولات خفيفة ومنطقة خاصة لمنتجات الزراعة المحلية.



بالإضافة إلى ذلك، تشمل مجموعة المنتجات في الفرع الجديد ألعاب الأطفال ومستلزمات الحفلات الموسمية والأجهزة الإلكترونية والأجهزة المحمولة والملحقات ومنتجات تقنية المعلومات واللوازم، فضلا عن مستحضرات التجميل الفاخرة والعطور تحت العلامة التجارية BLSH وتم اختيار جميع العناصر الموجودة على رفوف الهايبرماركت من أفضل المنتجات في جميع أنحاء العالم وتتوافر بأسعار تنافسية لتلبية توقعات العملاء ويأتي افتتاح الفرع الجديد الراقي كتأكيد على التزام شركة لولو بتقديم أفضل تجربة تسوق للعملاء في البلاد.



وحضر الحفل أيضا أديب أحمد المدير الإداري لمجموعة لولو المالية ومحمد حارس مدير لولو الكويت وسريجيث المدير الإقليمي للولو الكويت وكبار المسؤولين الآخرين.