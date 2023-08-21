بتوجيهات من مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس، أعلنت إدارة العلاقات العامة عن قيام فريق طوارئ الأحمدي بعمل جولات ميدانية بالمحافظة للتأكد من التزام أصحاب المحلات والأسواق باشتراطات البلدية.



وأكد رئيس فريق طوارئ الأحمدي م.خالد الفضلي أن جولة فريق الطوارئ أسفرت عن إغلاق كشك لعدم وجود تراخيص بالإضافة الى تحرير 3 مخالفات إضافة إلى إعلان دون الحصول على ترخيص في مجمع تجاري بمنطقة العقيلة بالإضافة الى رفع 5 بقالات متنقلة وتحويلها لحجز البلدية وإزالة الإعلانات العشوائية في منطقة صباح الأحمد السكنية. وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي، مبينا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.