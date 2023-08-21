عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن بدء توزيع بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله للدفعة التاسعة من الضاحية 3 اليوم الاثنين 21 الجاري ابتداء من الساعة 9 صباحا بمسرح المؤسسة وحتى نفاد بطاقات الاحتياط.



وأضافت «السكنية» انه ستكون أولوية التوزيع للمخصص لهم حتى تاريخ 31/12/2005 وما قبل.



وأوضحت انه في حال تعذر تسلم صاحب العلاقة لبطاقة دخول القرعة (الأساسية والاحتياط) أو حضور القرعة بنفسه، بإمكانه عمل تفويض عن طريق إدارة خدمة المواطن بمقر المؤسسة أو الفروع الخارجية التابعة لها، أو توكيل خاص بوزارة العدل مبين به نوع المعاملة ومحدد به المنطقة، وانه يوجد توكيل خاص بجميع معاملات المؤسسة مدرج على نظام وزارة العدل.