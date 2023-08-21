وجه النائب د.حسن جوهر سؤالين إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الاستاد، ونص السؤال الأول على ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- بيان موجز يوضح فيه تكلفة تعليم الطالب الكويتي في مرحلة رياض الأطفال للسنوات الدراسية من 2016/2017 حتى 2021/2022، مع بيان إجمالي عدد الطلبة في كل سنة دراسية وفق الجدول المرفق أدناه:



تكلفة تعليم الطالب الكويتي في مرحلة رياض الأطفال وإجمالي عدد الطلبة



(البيان 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/202 -التكلفة لكل طالب- عدد الطلبة).



2- بيان موجز يوضح فيه تكلفة تعليم الطالب الكويتي في مرحلة التعليم الابتدائي للسنوات الدراسية من 2016/2017 حتى 2021/2022، مع بيان اجمالي عدد الطلبة في كل سنة دراسية وفق الجدول المرفق أدناه:



(تكلفة تعليم الطالب الكويتي في مرحلة الابتدائي وإجمالي عدد الطلبة



(البيان 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/202 -التكلفة لكل طالب- عدد الطلبة).



3- بيان موجز يوضح فيه تكلفة تعليم الطالب الكويتي في مرحلة التعليم المتوسط للسنوات الدراسية من 2016/2017 حتى 2021/2022، مع بيان إجمالي عدد الطلبة في كل سنة دراسية وفق الجدول المرفق أدناه:



تكلفة تعليم الطالب الكويتي في مرحلة المتوسط وإجمالي عدد الطلبة (البيان 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/202 -التكلفة لكل طالب- عدد الطلبة).



4- بيان موجز يوضح فيه تكلفة تعليم الطالب الكويتي في مرحلة التعليم الثانوي للسنوات الدراسية من 2016/2017 حتى 2021/2022، مع بيان إجمالي عدد الطلبة في كل سنة دراسية وفق الجدول المرفق أدناه:



5- تكلفة تعليم الطالب الكويتي في مرحلة التعليم الثانوي وإجمالي عدد الطلبة



(البيان 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/202 -التكلفة لكل طالب-عدد الطلبة).



وجاء السؤال الثاني كالتالي: نمى إلى علمي عدم التزام لجنة التعيينات في قسم الدراسات الاجتماعية في كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بلوائح الهيئة المنظمة لطبيعة عمل لجان الأقسام العلمية والإجراءات القانونية الخاصة في هذا الشأن فيما يخص النظر ومراجعة وتقييم طلبات التقدم لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وفق إعلانها الأخير في هذا الشأن، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من آخر إعلان للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس وعضو هيئة تدريب في جميع الكليات ومعاهد التدريب وشروط التقدم لها، والمواعيد الزمنية لتسليم الطلبات، مع بيان طريقة التقدم بالمستندات الخاصة لأصحاب الطلبات، مع بيان طريقة التقدم بالمستندات الخاصة لأصحاب الطلبات، وهل كانت عبر الموقع الإلكتروني أو التسليم الورقي للوثائق المطلوبة لإدارة الهيئة او الكليات او المعاهد؟



2- عدد الطلبات المقدمة لوظيفة عضو هيئة تدريس في الأقسام العلمية التابعة لكلية التربية الأساسية ولكل قسم علمي على حدة، وعدد الملفات الواردة لكل قسم علمي مع تواريخ وصولها وطريقة ورودها، وهل كانت عبر الموقع الإلكتروني أو التسليم الورقي للوثائق المطلوبة؟



3- صورة ضوئية من استمارة تقييم الطلبات للأقسام العلمية التابعة لكلية التربية الأساسية، لكل قسم علمي على حدة، وفق احتساب النقاط الخاصة بالمعايير الأكاديمية والنشر العلمي والخبرات العلمية وغيرها كشرط لإجراء المقابلات الشخصية، وما الجهة التي تحدد هذا التقييم ورصد النقاط الخاصة بذلك؟ هل هي إدارة الهيئة أو الكلية المعنية أو مجلس القسم العلمي أو لجنة التعيينات في القسم العلمي؟ مع بيان أسباب ذلك.



4- ما الإجراءات التي اتبعها كل قسم علمي في كلية التربية الأساسية في فرز وتقييم ملفات المتقدمين لوظيفة عضو هيئة التدريس؟ مع بيان الآتي:



أ‌ - صورة ضوئية من كل دعوة لاجتماعات لجنة التعيينات منذ البدء في النظر بطلبات المتقدمين.



ب‌) آلية فرز وتقييم الطلبات المقدمة للقسم العلمي.



ت‌ - النتائج التفصيلية لاحتساب النقاط الخاصة بالمعايير الأكاديمية والنشر العلمي والخبرات العملية وغيرها كشرط لإجراء المقابلات الشخصية لكل طلب على حدة.



ث- الطلبات المستوفية إجراء المقابلات الشخصية، مع بيان النقاط التي حصل عليها أصحابها.



ج‌) الطلبات التي استبعدت من المقابلة الشخصية، وبيان أسباب الرفض.



ح- صورة ضوئية من جميع محاضر الاجتماعات الخاصة في هذا الشأن.



5- هل تمكن جميع أعضاء لجنة التعيينات في قسم الدراسات الاجتماعية في كلية التربية الأساسية من الاطلاع على ملفات المتقدمين لوظيفة عضو هيئة تدريس في القسم العلمي والمشاركة بعملية الفرز والتقييم واحتساب النقاط الخاصة بالمعايير الأكاديمية والنشر العلمي والخبرات العلمية لهم؟ مع تزويدي بالمحاضر الخاصة في هذا الشأن وفي حال عدم تمكنهم من ذلك يرجى بيان الأسباب اللائحية والإجرائية لذلك.



6- هل تمت دعوة بعض المتقدمين لوظيفة عضو هيئة تدريس في قسم الدراسات الاجتماعية للمقابلة الشخصية من المستوفين شروط المقابلة الشخصية من دون توفير ملفاتهم ومعدل النقاط التي حصلوا عليها لجميع أعضاء لجنة المقابلة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما مبررات ذلك؟ زما مدى مطابقة مثل هذا الإجراء للضوابط والإجراءات اللائحية؟



7- هل تمت دعوة بعض المتقدمين لوظيفة عضة هيئة تدريس في قسم الدراسات الاجتماعية للمقابلة الشخصية وإبلاغهم في يوم المقابلة بعدم استيفائهم مجموع النقاط اللازمة لإجراء المقابلة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان أسمائهم ومجموع النقاط التي حصلوا عليها، ولماذا تمت دعوتهم للمقابلة في حال عدم استيفائهم النقاط المطلوبة من الأساس؟



8- هل تقدم بعض أعضاء لجنة التعيينات والمقابلات في قسم الدراسات الاجتماعية بالاستقالة من اللجنة منذ بدء النظر في طلبات المتقدمين لوظيفة عضو هيئة تدريس في القسم العلمي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما عدد هذه الاستقالات وأسبابها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منها -إن وجدت -، وما الإجراءات التي اتخذت بشأنها لسلامة عملية التقييم والمفاضلة للمتقدمين وفق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية بينهم؟



9- صورة ضوئية من محاضر اجتماعات قسم الدراسات الاجتماعية الخاصة بمقابلة المتقدمين لوظيفة عضو هيئة التدريس بالقسم العلمي، وهل وثقت هذه المقابلات من خلال التسجيل الصوتي أو المرئي؟ مع تزويدي بنتائج التقييم الخاص بمن تمت مقابلتهم من المتقدمين للوظيفة.



10- ما الإجراءات المزمع اتخاذها في حال وقوع تجاوزات لائحية أو مخالفات للضوابط والمعايير في تقييم طلبات المتقدمين لوظيفة عضو هيئة تدريس في قسم الدراسات الاجتماعية حفاظا على جودة التعليم في أحد أهم الصروح الأكاديمية في دولة الكويت؟