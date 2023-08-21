عبدالله قنيص



أغلق رجال إدارة بحث وتحري محافظة حولي 5 قضايا نصب واحتيال على محلات متخصصة في بيع الشيشة الإلكترونية وملحقاتها من «ضد مجهول» إلى «معلومة»، وذلك بضبط مواطن وزوجته الوافدة، وتبين من الاستعلام عن المتهم انه من ارباب السوابق في قضايا تعاطي وحيازة المواد المخدرة والسلب بالقوة.



وبحسب مصدر أمني، فإن 5 قضايا سجلت في مخافر محافظة حولي جميعها مسجلة من قبل محلات تبيع الشيشة الالكترونية تضمنت ان شخصا يتوقف بمركبته وبرفقته سيدة متنقبة، ومن ثم يقوم بطلب كميات من الشيشة الالكترونية بمبالغ تتراوح بين 100 و200 دينار، وما إن يتسلم البضائع حتى يطلب من العامل ان يرسل له رابطا بالمبلغ على هاتفه لعدم وجود البطاقة البنكية بحوزته، ولزيادة التأكيد يطلب من العامل الاتصال عليه ومن ثم يفر الى جهة غير معلومة، وعليه قام رجال المباحث بإجراء التحريات، وعبر الهاتف الذي يقدمه المتهم للبائعين تبين انه يعود لوافدة آسيوية تم ضبطها، حيث اعترفت بأن زوجها هو من يستخدم رقم هاتفها فتم ضبطه، وبالتحقيق معه اعترف بالنصب والاحتيال للإنفاق على تعاطيه المواد المخدرة.