أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، على زيادة كفاءة وجاهزية القطاعات الميدانية وجهودها الحثيثة في الحفاظ على أمن الوطن.



تصريحات الخالد جاءت خلال ترؤسه اجتماعا أمنيا مع عدد من الوكلاء المساعدين بحضور وكيل الداخلية الفريق أنور البرجس، استمرارا للاجتماعات الدورية مع قيادات الوزارة للاطلاع على آخر المستجدات الأمنية في البلاد ونتائج الحملات الأمنية والمرورية المكثفة التي تقوم بها قطاعات وزارة الداخلية على المخالفين والخارجين على القانون، معربا عن تقديره للجهود الحثيثة التي تقوم بها قطاعات الوزارة، متوجها بعدد من الملاحظات والتوجيهات لزيادة كفاءة وجاهزية القطاعات الميدانية استكمالا لما استمع إليه من عرض للتقارير والخطط التفصيلية. وثمن النائب الأول الجهود المبذولة التي تقوم بها قطاعات الوزارة في الحفاظ على أمن الوطن، واستعرض مع الوكلاء المساعدين الأوضاع الأمنية في البلاد والخطط الموضوعة في هذا الشأن.