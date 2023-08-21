عبدالله قنيص



قال مصدر أمني ان قضية مقتل وافدين من الجنسية الهندية بصدد ان يتم إغلاقها دون متهم، لافتا إلى ان تحريات المباحث لم تخلص إلى وجود طرف ثالث وأن مشاجرة اندلعت بين الوافدين على الأرجح وتبادلا الطعن.



وأضاف: ينتظـــر رجال المباحث التقرير الحاسم والنهائي من الأدلة الجنائية لإغلاق القضية بصورة نهائية.



وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت عصر أمس الأول بلاغا يفيد بالعثور على جثتين لوافدين وعليهما آثار طعنات متفرقة داخل غرفة بمنطقة القشعانية، وأن هذه الطعنـــات تسببت في حدوث نزيف ووفاتهما.



وعليه تم الإيعاز إلى رجال المباحث والأدلة الجنائية والذين انتقلوا إلى موقع البلاغ وتم رفع الجثتين إلى الطب الشرعي، فيما وجه وكيل نيابة الجهراء رجال المباحث لعمل التحريات للوقوف على ملابسات مقتل الوافدين.