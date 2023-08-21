أحمد خميس



بتوجيه من مدير عام الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة العميد وليد الطراروة احيلت موظفة تعمل في احد مراكز الخدمة الى النيابة العامة على خلفية تهم بالاستيلاء على اموال الدولة بطرق غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية الى جانب إساءة استغلال مهام عملها، فيما اكد مصدر امني ان الموظفة ضبطت متلبسة بعد عمل كمين لها في مقر عملها.



وبحسب مصدر امني فإن معلومات وردت الى الادارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بأن موظفة تعمل في احد مراكز الخدمة منذ نحو 10 أعوام انحرفت عن مهام عملها وبدأت في الاستيلاء على قيمة الطوابع لتبيعها بحيث تتسلم قيمة المبالغ لحسابها الشخصي الى جانب تلقي مقابل مادي أو إعفاء مواطنين من دفع الرسوم المستحقة على العامل المنزلي الرابع.



وقال مصدر: فور تلقي تلك المعلومات جرى عمل المزيد من التحريات والتي اكدت صحة ما ورد من معلومات وعليه جرى استصدار اذن نيابي وإرسال شخص لإصدار معاملة وخلال استيلائها على قيمة الطوابع ألقي القبض عليها وبمواجهتها بتهم الإعفاء من الرسوم أقرت بذلك أمام رجال المباحث ليتم تدوين كل ما ذكرته وإحالة ملف القضية الى النيابة العامة.