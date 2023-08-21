محمد الجلاهمة



تواصلت جهود رجال الإطفاء حتى عصر أمس للبحث عن وافد هندي ألقى بنفسه من أعلى جسر جابر.



وقال مصدر أمني ان رجال الأمن لدى وصولهم إلى موقع البلاغ استمعوا إلى إفادة المبلع وهو وافد هندي من مواليد 1973، حيث قال ان مواطنه الآسيوي يدعى جيزا من مواليد 1994 فوجئ به وهو يلقي بنفسه في الساعة 12.15 مساء من أعلى جسر جابر، مشيرا إلى أن الوقت لم يسعفه لأي تدخل.



من جهة أخرى، توفي شخصان وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم رباعي بمنطقة الجهراء. وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا ظهر أمس عن تصادم بين 4 مركبات وعلى الفور تم الإيعاز إلى مركز إطفاء الجهراء بالتوجه والتعامل مع الحادث، ولدى وصول رجال الإطفاء تبين ان هناك شخصين قد لفظا أنفاسهما الأخيرة، و3 مصابين جرى تسليمهم إلى إدارة الطوارئ الطبية ونقلهم إلى مستشفى الجهراء بإصابات تنوعت بين خطيرة ومتوسطة، وسجلت قضية تصادم ووفاة.