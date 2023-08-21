المحلل المالي



بعد أن أعلنت جميع البنوك المحلية عن نتائجها المالية لفترة الربع الثاني من عام 2023، وبما فيها النصف الأول من العام الحالي، يتبين أن الأداء المالي والوضع المالي لمعظم البنوك في تحسن مستمر ومستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة وتسارع نمو النشاط الاقتصادي، حيث ارتفع صافي الأرباح المجمعة للبنوك بالنصف الأول من 2023 بنسبة 48% لتسجل 833.7 مليون دينار، مقارنة بـ 564.2 مليون دينار للنصف الأول من 2022.



بينما عند مقارنة صافي أرباح الربع الثاني من 2023 بالربع الأول من العام ذاته، يتبين أن صافي أرباح الربع الثاني قد ارتفعت فقط بنسبة 10% لتسجل 436.4 مليون دينار، مقارنة بـ 397.3 مليون دينار في الربع الأول من 2023، وتعتبر هذه النتائج الربع السنوية للبنوك الأفضل والأعلى بتاريخ القطاع المصرفي.



النتائج الجيدة هذه جاءت بدعم من ارتفاع صافي إيرادات التشغيل للقطاع بنسبة 26% لتسجل 1.89 مليار دينار لفترة النصف الاول من عام 2023 بقيادة بيت التمويل الكويتي نتيجة دمجه للبنك «الأهلي المتحد ـ البحرين»، حيث ارتفعت صافي إيرادات التشغيل لبيتك بنسبة 60% لتسجل 734.4 مليون دينار.



وأيضا «الوطني» الذي ارتفع صافي إيراداته التشغيلية بنسبة 18.8% لتسجل 566 مليون دينار، أيضا استطاعت معظم البنوك رفع إيراداتها التشغيلية بنسب متوسطة، منها التجاري وبنك الخليج بنسبة 28% و8% على التوالي.



أما خلال الربع الثاني من عام 2023 فقد انخفض صافي الإيرادات التشغيلية لقطاع البنوك بنسبة 1% لتسجل 943 مليون دينار مقارنة بـ الربع الأول من عام 2023 مما يدل على تباطؤ النمو بعد رفع أسعار الفائدة لعدة مرات في عام 2023.



من جهة أخرى، من الملاحظ الارتفاع الطفيف في مخصصات القطاع بنسبة 0.4% في النصف الأول من عام 2023 لتسجل 173 مليون دينار إلا ان ارتفاع مخصصات الوطني بنسبة 128% إلى 48 مليون دينار قد أثر على المجموع العام.



بينما انخفضت مخصصات بيت التمويل الكويتي بنسبة 43% لتسجل 26 مليون دينار، كما تعتبر مخصصات القطاع للربع الثاني من عام 2023، التي بلغت 67 مليون دينار اقل بنسبة 37% عن مخصصات الربع الأول من عام 2023 التي سجلت 106.2 ملايين دينار.



أيضا كان لارتفاع أسعار الفائدة وتسارع نمو سوق الائتمان نتائجها الإيجابية على صافي إيرادات الفوائد للقطاع التي ارتفعت بنسبة 22% لتسجل 1.3 مليار دينار في النصف الأول من عام 2023 بينما تباطأ النمو في الربع الثاني من عام 2023 الى 3.5% مقارنة بالربع الأول من العام ذاته.



كما كان لتسارع نمو حجم الأعمال الأثر الإيجابي على الإيرادات من غير الفوائد، حيث ارتفعت بنسبة 36.5% لتسجل 589 مليون دينار بقيادة «بيتك» الذي سجل نمو 101% لتسجل 276 مليون دينار وبالتالي ارتفاع صافي إيرادات التشغيل للقطاع بنسبة 26% لتسجل مستوى قياسيا عند 1.89 مليار دينار بقيادة «بيتك» الذي حقق إيرادات تشغيلية قيمتها 734 مليون دينار.



ثم البنك الوطني بـ 566 مليون دينار وبوبيان بـ 109 ملايين دينار، أما في الربع الثاني من عام 2023 فقد انخفضت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 9.3% للقطاع لتسجل 280 مليون دينار مقارنة بـ 308.7 ملايين دينار في الربع الأول من عام 2023.